Más de B/.43 millones entregados a familias con personas con discapacidad

Elaine Vergara tiene 29 años y enfrenta múltiples desafíos: vive con epilepsia, autismo, un trastorno mental y ceguera. Estas condiciones han limitado sus oportunidades de incorporarse al mercado laboral, pero no han detenido la lucha diaria de su familia por garantizarle una vida digna.

Como ella, miles de panameños con discapacidades severas dependen del cuidado permanente de sus familias. En medio de esa realidad, el programa Ángel Guardián del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se convierte en un apoyo fundamental.

Elaine forma parte de los 19,851 beneficiarios que recibirán el primer pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), una ayuda que para su hogar representa más que un aporte económico: significa alivio, respaldo y la posibilidad de cubrir necesidades esenciales como alimentos, medicamentos y cuidados básicos.

Para Elaine y para miles de familias panameñas, es un apoyo que contribuye a mejorar su calidad de vida y a brindarles mayor tranquilidad frente a los desafíos del día a día.

El programa, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), realiza un desembolso trimestral de B/. 4,764,240, recursos que impactan directamente en hogares donde una persona con discapacidad requiere cuidados permanentes.

En los últimos 20 meses, la actual administración ha transferido B/. 43,310,800 a beneficiarios con diagnósticos severos en condición de dependencia, entre ellos discapacidad físico-motora, intelectual, psicosocial o psíquica, orgánica-visceral y pluridiscapacidad, así como otras condiciones que requieren atención médica y seguimiento continuo.

De esta manera, el programa Ángel Guardián continúa consolidándose como un respaldo clave para las familias que enfrentan los retos de cuidar a una persona con discapacidad severa, brindando un apoyo económico que contribuye a su bienestar y dignidad.

Nuevos ingresos

Como parte de la ampliación de cobertura, para este primer pago de 2026 se incorporaron 136 nuevas personas al programa, reafirmando el compromiso institucional de llegar a más hogares en situación de vulnerabilidad.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la provincia de Panamá concentra el mayor número de beneficiarios, con 5,050 personas inscritas; le siguen Chiriquí (3,545) y Panamá Oeste (2,448).

Por rango de edad, el grupo más numeroso corresponde a personas entre 30 y 59 años (8,140). Le siguen los beneficiarios de 18 a 29 años (4,711); de 0 a 17 años (4,427); entre 60 y 64 años (1,208); de 65 a 69 años (885); y de 70 a 74 años (386).

Ildaura Ayarza, coordinadora de la Secretaría Ejecutiva Nacional del programa Ángel Guardián, explicó que entre los objetivos del programa no solo se contempla la entrega de la transferencia monetaria condicionada, sino también el mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios y el pleno ejercicio de sus derechos.

Entre estos se incluyen el acceso a controles médicos, terapias, charlas de salud mental y programas de educación inclusiva, servicios esenciales para su bienestar integral y cuyo cumplimiento corresponde al beneficiario y/o a su representante legal.

Asimismo, destacó que el programa también brinda orientación y acompañamiento a tutores y familiares responsables del cuidado permanente, reconociendo el compromiso, el tiempo y el esfuerzo que implica esta labor en los hogares panameños.

Un respaldo que transforma vidas

Claine Yamilca Villarreal, madre de Elaine, calificó el programa como una iniciativa noble que les ha permitido cubrir gastos básicos y garantizar estabilidad en el hogar.

“Mi hija forma parte del programa desde 2015, y este beneficio nos ha ayudado a asegurarle una vida digna”, expresó.

Gracias a este apoyo, puede adquirir los medicamentos y vacunas que Elaine necesita periódicamente para mantener controladas sus condiciones de salud.

Madre soltera y dedicada por completo al bienestar de su hija, Claine enfrenta el reto diario de equilibrar turnos rotativos de trabajo con el cuidado permanente de Elaine. Aunque no es una tarea sencilla, se esfuerza con determinación para cumplir con ambas responsabilidades y brindarle la atención y el cariño que requiere.

Ildaura Ayarza subrayó que la administración de la ministra Beatriz Carles mantiene como prioridad la atención integral de personas con discapacidad severa que se encuentran en condición de dependencia y pobreza extrema.

Para facilitar el cumplimiento de la corresponsabilidad del programa, trabajadores sociales y promotores realizan visitas domiciliarias a los beneficiarios, evitando así traslados innecesarios para sus cuidadores.

Estos desplazamientos suelen representar un punto crítico para muchas familias, ya que movilizar a una persona con discapacidad severa puede convertirse en un desafío tanto logístico como emocional.

Finalmente, Ayarza precisó que el programa atiende principalmente a personas con discapacidad físico-motora, intelectual o mental y pluridiscapacidad, grupos en los que se concentra la mayoría de los diagnósticos de los beneficiarios de Ángel Guardián, reafirmando el compromiso del Estado con las poblaciones más vulnerables.

