Mega Bingo TV Mundial 2026: Gana casas, autos y viajes para ver a Panamá
El Despacho de la Primera Dama presenta el Mega Bingo TV Mundial 2026. Conoce cómo participar por viajes a ver a Panamá vs. Inglaterra, autos y casas, mientras apoyas a APROB.
El Despacho de la Primera Dama, liderado por Maricel de Mulino, presentó oficialmente el “Mega Bingo TV Mundial 2026”, una innovadora iniciativa desarrollada en conjunto con Bingos Nacionales.
Este proyecto tiene como objetivo principal recaudar fondos para la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB), organización que impulsa diversos programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables de Panamá.
¿Cómo participar y dónde comprar los cartones?
Los ciudadanos interesados en apoyar esta causa y ganar espectaculares premios podrán adquirir su cartón de bingo por un costo de $5.00. Los puntos de venta autorizados incluyen:
Sedes de Bingos Nacionales.
Estaciones del Metro de Panamá.
Billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Otros puntos de venta a nivel nacional.
Transmisión y resultados en vivo
Los sorteos del Mega Bingo TV se transmitirán en vivo de 7:00 p.m. a 7:30 p.m. a través de la señal de Next TV. Para quienes no sintonicen la televisión, los resultados estarán disponibles en:
Canal de YouTube de Mega Bingo TV.
Redes sociales de Bingos Nacionales.
Diarios impresos: Panamá América, La Estrella y El Siglo.
Todos los juegos se realizarán bajo la modalidad de “cartón lleno”, lo que garantiza una mayor emoción y transparencia en la elección de los ganadores.
Calendario de sorteos y premios mundialistas
El calendario de sorteos para este 2026 contempla fechas clave con premios de alto valor:
23 de abril: Primer sorteo con dos paquetes de viaje para el partido Panamá vs. Inglaterra en Estados Unidos. Cada paquete está valorado en $12,500 (incluye boletos, hospedaje, traslados, entradas, seguros y viáticos).
7 y 28 de mayo: Segundo y tercer sorteo, manteniendo la entrega de dos paquetes de viaje por fecha para la cita mundialista.
20 de agosto: El gran sorteo final. Incluirá cinco certificados de compra en Súper 99 por $3,600 cada uno, un automóvil Toyota Hilux 2026 (valorado en $40,000) y una vivienda unifamiliar estimada en $100,000.
Premios instantáneos y recomendaciones
Además de los sorteos principales, cada cartón cuenta con la opción de 8,287 premios instantáneos mediante la modalidad de raspadito. Los organizadores recomiendan a la población conservar el cartón en buen estado, ya que cualquier daño o alteración podría invalidar la entrega de los premios.