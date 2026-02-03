Metro de Panamá cruza el Canal con la Línea 3

Balboa fue el escenario de un momento histórico para la ingeniería panameña. Poco más de un año después de que el presidente José Raúl Mulino diera la orden de inicio, el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá alcanzó una meta clave: la excavación completa de 3.1 kilómetros de túnel bajo el Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más importantes del planeta.

🚇 La tuneladora llegó a su destino

El avance quedó sellado con la llegada de la tuneladora Panamá al pozo de evacuación ubicado en Balboa, donde el mandatario, acompañado por la primera dama Maricel Cohen de Mulino, ministros y otras autoridades, presenció el cierre de esta etapa crucial.

La obra implicó la colocación de 1,560 anillos de concreto, a unos 65 metros de profundidad, un trabajo de alta precisión que permitió consolidar el túnel de forma segura y eficiente.

Con este logro, el proyecto alcanza aproximadamente un 70 % del tramo subterráneo, que continuará avanzando hasta conectar con la terminal de Albrook.

🚦 “No normalizo el tranque”

Durante el acto, Mulino centró su mensaje en uno de los principales problemas que afectan a los residentes del Panamá Oeste: el tráfico vehicular.

“Esta es una obra que le va a cambiar la vida a más de 500 mil personas. No normalizo el tranque ni la pérdida de tiempo”, afirmó el presidente, al reconocer el esfuerzo de ingenieros y trabajadores que han hecho posible el avance del proyecto.

🏗️ Una obra que deja huella en Panamá

El túnel bajo el Canal se suma a una lista de megaobras que han marcado la historia reciente del país, como la ampliación del Canal de Panamá, el primer metro de Centroamérica, el puente más largo de la región, un aeropuerto reconocido por su puntualidad y puertos de clase mundial.

Aunque distintas, todas comparten un mismo sello: fueron construidas con mano de obra y talento panameño.

📈 Mensaje de confianza económica

El presidente también se refirió al contexto nacional, reconociendo que su administración inició en medio de dificultades, pero aseguró que el panorama comienza a mejorar.

“Pasamos una tormenta fuerte. Hoy ya se ven los primeros brotes económicos. Panamá ha recuperado la confianza internacional y eso se traducirá en empleos”, sostuvo.

🔧 Lo que sigue para la Línea 3

Con la tuneladora ya en Balboa, el proyecto entra ahora en una nueva fase técnica, que incluye el alineamiento de estructuras, la instalación del invert box y la colocación de las vigas por donde circulará el monorriel.

Es un trabajo menos visible, pero fundamental para que la Línea 3 del Metro continúe avanzando.

El Metro de Panamá no se detiene. Y esta vez, lo hizo pasando por debajo del Canal de Panamá.