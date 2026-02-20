MiAMBIENTE reitera suspensión de proyecto en Punta Chame por extracción ilegal

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) reiteró la orden de paralización temporal dictada contra un proyecto turístico que se desarrolla en la zona costera de Punta Chame, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

La decisión fue confirmada este viernes, luego de que en una inspección sorpresiva se detectara el reinicio de los trabajos, el ingreso de camiones con materiales de construcción, además de la presencia de maquinaria pesada y obreros en el área intervenida.

MiAMBIENTE había recibido denuncias ciudadanas que alertaban sobre el movimiento de equipos en el sitio, pese a que la obra se mantenía bajo medida preventiva.

El pasado 19 de enero, la dirección regional de la entidad había ordenado la paralización temporal del proyecto ante la presunta extracción ilegal de arena en el sector costero de Punta Chame.

Durante la diligencia de verificación, funcionarios recalcaron a los representantes de la empresa constructora que la obra continúa oficialmente suspendida y que cualquier desacato podría derivar en sanciones administrativas y procesos legales por posibles delitos ambientales.

La inspección fue coordinada entre MiAMBIENTE y el Municipio de Chame, con apoyo de técnicos de la Dirección Nacional de Verificación y Desempeño Ambiental, el equipo Multidisciplinario Especializado (EME-Ambiental), personal de Costas y Mares, Asesoría Legal, la Fiscalía Superior Ambiental y unidades del Servicio Nacional Aeronaval.