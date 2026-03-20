MiBus no sube pasaje, pero recorta rutas y ajusta operaciones

Desde la noche previa a la entrada en vigencia de los nuevos precios del combustible, el impacto ya se empezó a sentir en el sector transporte, especialmente por el aumento del diésel que mueve gran parte de la flota en Panamá.

El gerente general de la empresa Transporte Masivo de Panamá, Carlos Sánchez Fábrega, dijo que pese al golpe económico, no habrá aumento en el costo del pasaje. Según explicó, la instrucción recibida es mantener la tarifa sin cambios, aun con el alza del combustible.

Detalló que la empresa MiBus, administradora de los metrobuses, es uno de los mayores consumidores de diésel en el país, con un uso aproximado de 900 mil galones mensuales. Con el incremento actual, el impacto se traduce en unos 250 mil dólares semanales, lo que eleva el gasto en combustible a cerca de un millón de dólares adicionales al mes mientras se mantengan estos precios.



MiBus aplicará varias medidas para reducir gastos, entre ellas, la suspensión de rutas paralelas al Metro de Panamá, con el fin de incentivar el uso de este sistema. Además, se reducirán recorridos sin pasajeros, conocidos como “kilometraje en vacío”, que actualmente representan hasta un 40% del consumo.

También se anunció el uso exclusivo de buses con mejor rendimiento, dejando fuera temporalmente a los de alto consumo. En los corredores, algunas rutas largas bajarán su frecuencia fuera de horas pico, especialmente entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m.

Fábrega recomendó a la población utilizar el Metro de Panamá, destacando que no depende del combustible, y reiteró que las tarifas en sus líneas se mantienen sin cambios.

Las autoridades advirtieron que estos ajustes podrían generar afectaciones en zonas con menor cobertura, pero aseguraron que se mantendrán conexiones a través de rutas troncales y el sistema del Metro.

Estas medidas son temporales y buscan reducir entre 60% y 75% los costos asociados al consumo de combustible, mientras se estabiliza la situación.

reducir el uso de vehículos particulares. Estas medidas se estiman que se mantengan por un período de dos meses.



Este escenario se da justo en medio de los nuevos ajustes en los precios del combustible, que no solo afectan a Panamá, sino también a Centroamérica



