Migración detecta vainas chimbas para visas a cubanos

El Servicio Nacional de Migración (SNM) señaló que ante la situación actual en la embajada de Panamá en Cuba, con el tema de las citas expedidas por migración en línea, para la solicitud de Visas de Turismo, se han detectado personas con la práctica de facilitar actividades ilegales.

Se detectó la comisión de delitos informáticos o ciberdelitos, que tienen como objetivo robar, destruir y dañar activos, sistemas de información u otros sistemas de computadoras, utilizando medios electrónicos y/o redes de Internet, que se producen contra la identidad, la propiedad y la seguridad de las personas, empresas e instituciones.

Ante esa situación, Migración comunicó que las citas para el día 10/27/2020, No. 066659 al 066669; las citas para el día 10/23/2020, No. 066608 al 066658. y las citas para el día 10/20/2020, No. 066588 al 066607 no son válidas.

Algunos cubanos alegan que renovar visa a través de un abogado les cuesta entre entre 600 y 800 dólares y piden que esos trámites sean a través de la propia Embajada de Panamá en la Habana.