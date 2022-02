Minsa: 15 fallecidos por Covid, 14 sin esquema de vacunación completo

Un total de 15 personas fallecieron en las últimas 24 horas debido al covid-19 y se actualiza una muerte de fecha anterior, lo que aumenta a 7,732 la cifra total de defunciones, según el informe epidemiológico diario del Ministerio de Salud (Minsa). El porcentaje de letalidad es de 1.1.

De las 15 defunciones registradas hoy, 14 no tenían el esquema de vacunación completo contra el virus, según datos de las autoridades de salud.

Dentro de las estadísticas de las autoridades de salud se detalla que el 90% de las defunciones que han ocurrido en el último año de la pandemia ha sido en pacientes sin esquema de vacunación completo (una dosis o ninguna dosis)

Hoy, se reportaron 3,150 casos nuevos lo que aumenta el acumulado a 700,274 y el total de personas recuperadas se cifró en 10,394 lo que aumenta a 631,135 la totalidad desde marzo del 2020.

En las últimas horas se aplicaron 11,832 pruebas para una positividad de 26.6% mientras que los casos activos suman 61,407, de los cuales 60,603 están en aislamiento domiciliario y 804 hospitalizados.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Hay que pagar al Municipio, pese a prórroga de Attt por placa vencida y desacato



Hay 722 pacientes en salas y 82 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En este sentido, el 90% de los pacientes hospitalizados con Covid-19 no tiene esquema de vacunación completo contra el virus, aseguró la Dra. Ana Belén Araúz, subdirectora médica de ese nosocomio.

Actualmente, hay 89 pacientes hospitalizados en el Santo Tomás, de los cuales 6 están recluidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); mencionó que los pacientes que más complicación presentan son los que tienen comorbilidades y aquellos no vacunados o que no cuentan con un esquema de vacunación completo contra la Covid-19.

En Panamá se han colocado 4,034 dosis pediátricas aplicadas a niños entre 5 y 11 años y en total, 7,135,003 dosis de vacunas contra la Covid-19.

De ese total, 3,226,844 se han aplicado en primera dosis; 2,861,161 segunda dosis; 1,037,048 dosis de refuerzo y 9,950 tercera dosis a pacientes inmunosuprimidos.

En el desglose se informó que en la provincia de Veraguas se aplicaron 1,606 dosis; Coclé 1,248; Los Santos 709; Herrera 506 dosis; mientras que en el distrito de San Miguelito 450 y Panamá Este 182, entre otras.