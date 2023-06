Minsa advierte de posibles estafas en Chepo, Chimán y Balboa

Una advertencia a comerciantes y la comunidad en general ha hecho el Ministerio de Salud en Panamá Este, sobre supuestos cobros fraudulentos principalmente vía telefónica.

LEE TAMBIÉN: Precandidato a diputado es agredido en terminal de Colón [Video]

Publicidad

El Minsa indica que toda acción se realiza con funcionarios debidamente uniformados con su debido carné y los pagos por servicios se hacen directamente en centros de Salud y oficina regional.

Advierten que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por personal médico de centros de Salud o personal de la dirección de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria o inspectores de Saneamiento Ambiental, llamando a los establecimientos comerciales para solicitar el pago por la elaboración de manuales, documentos y trámites de licencia sanitaria, bajo amenaza y pretexto de multa.

Roberto Guevara jefe Regional de Salud Pública de Panamá Este explica que el personal sanitario siempre está debidamente identificado, las inspecciones y supervisiones a establecimientos se realizan de manera presencial y no vía telefónica, el MINSA no recibe pagos por banca en línea ni por yappi, dicho esto no se deje estafar.

Debido a esto, invitan a los comerciantes afectados interponer la denuncia ante las autoridades competentes, para que se realicen las investigaciones pertinentes ya que la estafa es un delito contemplado en el código penal

La entidad le reitera a la población que ante cualquier duda y anomalía puede acudir directamente a la oficina de Salud Pública de la Región de Panamá Este.

Contenido Premium: 0