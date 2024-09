Molinar: Hay 16 casos más de cobro de salarios de docentes fallecidos

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reveló este lunes 23 de septiembre que existen otros 16 casos de cobro de salarios de docentes fallecidos.

Molinar dijo, durante una entrevista a TVN, que la semana pasada una persona devolvió un cheque que habría cobrado de un familiar.

Por otro lado, mencionó que se desconoce cuánto dinero se ha pagado, por lo que están cruzando planillas con el Tribunal Electoral "Estamos trabajando de depurar de las planillas para evitar esta situación", afirmó.

Además, denunció el caso de docentes que ejercían sin diplomas falsos, pero no especificó la cantidad. Sobre la deserción escolar señaló que de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Panamá hay 100 mil 700 estudiantes fuera del sistema educativo o desvinculados de el".

En tanto, reiteró la falta de terrenos para construir escuelas, destacó que solo Panamá Oeste se necesita construir 20 escuelas, además en Panamá Este, Panamá Norte, Colón y Veraguas.

"Ahora nos están dando, en los municipios, pedazos de tierra, pero hemos puesto condiciones de cinco hectáreas para que las escuelas no queden chicas... Nosotros nos hemos reunido con todo el mundo, estamos tarde... ", manifestó Molinar.

En cuanto, a las escuelas de Paitilla, indicó que esos terrenos no son del Meduca, le pertenecen a la Autoridad de Aeronáutica Civil; reiteró que estas escuelas no se pueden cerrar porque no hay donde colocar a los estudiantes.

