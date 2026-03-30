Moreno apuesta por competitividad global en la Universidad de Panamá

El vicerrector académico de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, oficializó su candidatura a la rectoría universitaria con una propuesta enfocada en la regionalización de la oferta académica y el fortalecimiento de la competitividad global.

Moreno planteó crear carreras universitarias específicas en los centros regionales para responder a las necesidades de cada provincia, reducir el traslado de estudiantes a la sede central y potenciar sectores estratégicos como el sector agropecuario y el desarrollo regional.

El aspirante también propuso una mayor vinculación universidad-empresa mediante investigación aplicada, tesis y prácticas profesionales continuas orientadas a resolver problemas del sector productivo nacional.

Las elecciones rectorales están programadas para el 1 de julio. El candidato, con 34 años de trayectoria docente, es físico graduado con honores y realizó maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda, uno de los máximos reconocimientos académicos de esa casa de estudios.

Su propuesta busca fortalecer la educación superior en Panamá, ampliar el acceso a la formación universitaria en las provincias y posicionar a la Universidad de Panamá con mayor presencia internacional.