Mulino anuncia purga en la Fuerza Pública

Una depuración interna en los estamentos de la Fuerza Pública, anunció ayer el mandatario de Panamá durante un acto en Colón, donde se dio el traspaso de mando al nuevo director de la Policía Nacional, el civil Jaime Fernández, y de los otros estamentos.

En el acto, que tuvo lugar en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional en la provincia de Colón, el mandatario panameño entregó los banderines de mando a Fernández, el comisionado Luis Antonio De Gracia, director del SENAN, y el comisionado Jorge Gobea, quien continuará al mando del SENAFRONT.

Mulino aseguró que nadie le echa cuento sobre la situación de la Fuerza Pública en su conjunto de la cual fue superior cuando ejerció como ministro de Gobierno y Justicia y luego como ministro de Seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli.

El gobernante le dijo a los uniformados que el respeto se gana con hechos y no con rangos, afirmando que así como nadie puede ser más que ellos, tampoco deben abusar de su autoridad ante los ciudadanos

“La Ley y la Constitución les otorga una placa y un arma. Esa placa y esa arma no los coloca por encima de ningún ciudadano de la República, pero tampoco por debajo”, añadió.

El jefe del Ejecutivo explicó que la depuración que viene tiene como fin impedir “que el delito, el narcotráfico o el crimen organizado trate de imperar a lo interno de cada uno de ustedes”.

Este proceso de depuración, irá acompañado de otro para levantar la moral a todos los cuerpos armados del país, agregó el mandatario.

“Desde ya estamos hablando y coordinando para la compra de todo su equipo, desde uniformes, botas, zapatos, armas, municiones, automóviles”, prometió Mulino, recordando que por 5 años trabajó hombro a hombro con todos ustedes y siempre dije vamos en vez de vayan.

No obstante, reconoció que el país de hoy es diferente al de hace 15 años cuando fue ministro, ya que en aquel momento las amenazas no eran de la misma intensidad que hoy y existía penetración del delito, pero no en la cantidad de hoy.

El presidente estuvo acompañado del Ministro de Seguridad, Frank Ábrego y el resto de su gabinete, al igual que jefes de entidades y los anteriores directores de los estamentos de seguridad.

Concluido el traspaso de mando los nuevos directores del SENAN y SENAFRONT entregaron al presidente Mulino placas de reconocimiento.

Una es la placa policial 001, que simboliza el primer policía de servicio a la comunidad “Proteger y Servir”. También recibió la placa emblema de los grupos operacionales del SENAN “Dios Patria y Honor”; y la placa “Dios y Patria”, el lema de SENAFRONT.

Mientras que el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, recibió del director de la Policía, Jaime Fernández la placa policial 002. El comisionado Luis De Gracia del SENAN entregó estatuilla “Guardián de la Patria” y el comisionado Jorge Gobea entregó placa de lujo y una placa de la pirámide de la guerra trinitaria.

