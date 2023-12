Mulino: el 5 de mayo se rompe maldición de 2 inútiles en Presidencia

El candidato a la vicepresidencia de Realizando Metas (RM), José Raúl Mulino prometió en un acto con simpatizantes de Ricardo Martinelli en Antón, que van a "romper el mito y la maldición de haber tenido a dos inútiles de presidentes en los últimos 10 años. ¡Esto se acabó el 5 de mayo!, dijo.

En un acto en Antón junto a Martinelli y la candidata a diputada Lourdes Castillo, el candidato Mulino dijo que en el 2024 el compromiso será más grande y difícil por la situación que enfrenta Panamá, pero no le impide trabajar hombro a hombro con Martinelli para devolverle la esperanza a los panameños.

Mulino recordó que en el 2008, el partido en el que militaba entonces fue el primero en apoyar a Martinelli y horas antes Juan Carlos Varela lo llamó por teléfono para tratar de impedir eso y le advertí: ¡saca tus manos de mi partido, carajo!

También recordó que cuando el varelosmo la metió injustamente preso, todas las semanas escribía unas cartas en la "Crítica" y las despedía con la frase: ¡cada día mío en la cárcel, es uno menos de ellos en el gobierno!, Amigos me recomendaban no escribir eso, porque me iban a joder... ¿joderme? si ya estaba jodido, porque cuando uno está preso no te pueden joder más.

El abanderado a la vicepresidencia por RM destacó que no hay vuelta atrás: Martinelli será presidente de Panamá por segunda ocasión para beneficio del país.

En tanto, la candidata a diputada Lourdes Castillo presentó la estructura del 2-2 para las próximas elecciones de mayo de 2024.

