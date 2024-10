Mulino: Espíritu de ley de CSS debe ser humanista y solidario

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró una vez más que “la Caja de Seguro Social es autónoma y no será privatizada”, en el marco de la conclusión de las mesas de trabajo para salvar financieramente y administrativamente a la primera institución de seguridad social del país.

Mulino agradeció la participación de los representantes de los gremios que presentaron sus propuestas durante el diálogo convocado por el Gobierno Nacional.

Reiteró que la CSS se salvará con soluciones integrales y profundizando en las coincidencias entre los grupos. “No se resolverá con peleas rabiosas, tranques o huelgas. Presentaremos el proyecto de ley en el que seguimos trabajando con las ideas que surgieron de aquí”, afirmó.

“El enfoque de la ley debe centrarse en el paciente y asegurado; ellos son lo primero. El espíritu de la ley debe ser humanista, solidario y promover la eficiencia. Coincidimos en que el sistema debe ser único y garantizar un ingreso digno a quien ha aportado el tiempo correspondiente, pero también ser solidario con quienes, por diversas causas, no lograron aportar al mínimo”.

“El problema es que estos desafíos los asumen los ciudadanos porque los gobiernos no quieren afrontar el costo político de la situación. Nosotros venimos a hacer las cosas de manera diferente, con políticas de Estado y la capacidad de escuchar a quienes piensan distinto. La política debe ser lo que nos une y no lo que nos separa. Por eso, llamé a la Presidencia para que se presentaran las propuestas y agradezco a todos por su tiempo y esfuerzo”.

El Mandatario indicó que aún siguen redactando el proyecto de ley que será presentado el próximo 6 de noviembre a la Asamblea Nacional, tras la aprobación de la iniciativa por parte del Consejo de Gabinete.

Anunció que, después del 6 de noviembre, iniciarán un proceso de explicación, posiblemente en la Presidencia de la República, con los 71 diputados principales y 71 suplentes. Habrá una explicación de la ley a la Comisión de Salud, y se convocará a todos los partidos, jefes de bancada, y a la prensa nacional. “Espero y confío en que medios importantes nos concedan un espacio para explicar al país todo lo que encierra la propuesta. Después de eso, vendrá el debate y la decisión que adoptará la Asamblea”.

“ No deseo que se apruebe a tambor batiente; he tenido y seguiré teniendo conversaciones con cualquiera. Esto no está escrito en piedra, el borrador será hecho, un borrador, bajo ningún pretexto, una imposición del gobierno, tenemos que hacer esto de una manera concertada",

No está escrito en piedra; es un borrador”, enfatizó Mulino.

