Mulino: Habrán más operaciones “Jericó” en instituciones del Estado

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que “el tiempo le dio la razón” en relación con la infiltración del narcotráfico en la política y otras instancias del Estado.

Mulino destacó que los resultados de la operación “Jericó”, dirigida contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, son solo una muestra de la magnitud del problema en todo el país.

El Mandatario advirtió que se llevarán a cabo más operaciones “Jericó” en distintas instituciones del Estado, debido a la presencia de grandes sumas de dinero sucio y el tráfico de drogas con la complicidad de algunos funcionarios.

Mulino aclaró que no tiene animosidad hacia el diputado Raúl Pineda ni hacia su hijo. “No odio a nadie”, afirmó, y subrayó que no está utilizando su posición para persecución política en este caso. En respuesta a las acusaciones, el presidente pidió que no se le vincule con una persecución política y destacó que no está involucrado en el caso de Pineda ni en el de su hijo.

Sobre el hijo del diputado, Abraham Rico Pineda, Mulino comentó que está detenido debido a su implicación en actividades delictivas.

“Me enteré del caso el mismo día de la operación a través del informe de seguridad que recibo diarimente. El procurador de la Nación indicó que la investigación comenzó en 2023. No tengo resentimientos contra Pineda ni contra nadie; el culpable debe enfrentar las consecuencias de sus acciones”, afirmó.

El presidente enfatizó que el narcotráfico no se limita a la familia de un diputado; está presente en todos los ámbitos de la sociedad.

Hizo un llamado a las autoridades para que actúen con firmeza en la lucha contra este problema, subrayando que el país no puede permitirse tolerar estas actividades delictivas.

“Los delincuentes a menudo parecen inofensivos, pero el narcotráfico es un negocio peligroso que no deja más que tragedia”, agregó.

El jefe del Ejecutivo también destacó que los carteles de drogas utilizan a los mochileros para introducir la droga en Panamá, transportando cargas de hasta 12 kilogramos a través de la selva de Darién hasta San Miguelito. El objetivo es evitar que estos pueblos se conviertan en colaboradores de los narcotraficantes.



El presidente explicó que el Servicio Nacional de Fronteras trabaja para desconectar a estas comunidades de las redes de narcotráfico, a pesar de que la actividad es muy lucrativa, pero efímera.

