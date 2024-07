Mulino rompe con Maduro

El mandatario José Raúl Mulino ordenó retirar al personal diplomático de Panamá en Caracas y puso “en suspenso” las relaciones con Venezuela, tras cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales, y la proclamación de Nicolás Maduro como triunfador.

Mulino reclamó "una revisión completa de las actas” de los votos. “Tomo esta decisión por respeto a la historia de Panamá, a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir, y a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad”, expresó Mulino.

“Cesan nuestras relaciones políticas, que hasta el día de hoy debo decir que no eran las mejores, ni las de más alto nivel. Venezuela no tenía ni tiene hasta el día de hoy embajador en Panamá. Panamá no tiene embajador en Caracas y no lo va a tener”, aseguró Mulino.

Se friega el negocio

Venezuela es el segundo destino de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón con una cifra que el año pasado superó los $1,000 millones y además Copa Airlines tiene 44 vuelos semanales a la nación suramericana, que representan una oferta de casi 14 mil asientos semanales.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, detalló que la “suspensión” de esas relaciones son diplomáticas y que se mantienen las “consulares”.

Reunión de la OEA

Mulino también anunció que “solicitará una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), tal como lo establece su carta constitutiva y democrática (...) con el objetivo de discutir la situación de Venezuela”, la cual ya fue convocada, de manera extraordinaria, para mañana en la sede en Washington.

Venezuela dejó de pertenecer a la OEA, en abril del 2019. La representante de Panamá ante la OEA es Ana Irene Delgado. Las decisiones del Consejo Permanente se adoptan por mayoría absoluta, es decir la mitad más uno.

El gobernante panameño anunció que el país apoyará “los esfuerzos regionales y multilaterales con el objetivo de respetar la genuina voluntad popular de nuestros hermanos venezolanos”.

El mandatario alegó que lo acontecido en los comicios venezolanos fue un avasallamiento sobre el sistema democrático, libre, abierto y transparente. No podemos mirar para otro lado ante el intento de golpe institucional a la decisión soberana del pueblo de Venezuela”, sentenció Mulino.

Yo creo, y ojalá me equivoque, que el flujo de venezolanos va a aumentar por razones evidentes y tenemos que adoptar las decisiones que corresponda para salvaguardar su vida e integridad”, apuntó el mandatario.

Panamá aplicó en su decisión una doctrina que considera que los “regímenes que no respeten los derechos humanos y violen libertades no merecen reconocimiento diplomático”, razonó Mulino. “Demasiados abusos en Venezuela han ocurrido”, recalcó el mandatario.

Maduro: gobierno de Panamá subordinado a EEUU

El gobierno de Venezuela reaccionó y exigió a Panamá, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”, en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las presidenciales.

En su pronunciamiento, el Ejecutivo venezolano expresó "su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de Gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, (…) que pretenden desconocer los resultados electorales".

Centro Carter y COPPAL piden auditorías

Por su parte, el Centro Carter pidió al Consejo Nacional Electoral que publique inmediatamente todas las actas de las mesas instaladas para las elecciones en Venezuela.

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL) planteó una auditoría a las actas de votación, que serían, algo más e 30 mil.

En Venezuela se ejerce el sufragio a través de una máquina, donde en una pantalla, aparecen todos los candidatos disponibles y se pulsa sobre el elegido. Por cada voto, la máquina emite una papeleta, donde el elector compara que su voto es el mismo que registra el equipo. Esa papeleta se deposita en una urna.

Por un lado, cada máquina registra lo votos, que se envían a los centros de totalización en Caracas y, por otro, a cada máquina le corresponde una urna donde se recogen estos mismos votos en papel.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio