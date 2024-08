¡No más subsidios al arroz fantasma!

​El Ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, informó que a partir del 30 de abril, el subsidio de B/.7.50 destinado a los arroceros desaparecerá". Los incentivos cesarán, y el gobierno no permitirá ninguna distorsión de mercado que afecte al panameño.

El anuncio se hace tras culminado el Consejo de Gabinete de los martes en el que se decidió eliminar el Control de Precios del arroz de primera.

Linares también anunció que se están revisando los expedientes de otros rubros como maíz y leche para asegurar que los pagos a productores se realicen sin más demoras-

“Estamos acabando con un control (de precios) a un producto que realmente no existe en el mercado… no es justo que los consumidores deban comprar un arroz de mala calidad y el Gobierno gastando el dinero en un subsidio de algo que realmente no existe, y no se está vendiendo.

El arroz que se vende hoy día y que el panameño está comprando, no es el arroz subsidiado”, espetó Moltó, desnudando una situación que ha encendido las alarmas de la opinión pública.



Acodeco destapa el arroz de la discordia

El administrador de Acodeco, Ramón Abadi, encendió las alarmas sobre una grave irregularidad en el mercado de arroz de primera. Tras años de investigación y un mega operativo durante el fin de semana, Abadi informó que “existen investigaciones abiertas sobre las distorsiones que se han presentado en el mercado del arroz desde el año 2022, afectando directamente al consumidor final.

El informe reveló que solo el 7.29% del arroz disponible en el mercado es de primera calidad, mientras que el 92.71% restante es arroz especial, que tiene un precio más alto.

Comercio advierte: “¡El arroz que pagas no es el que comes!”

Julio Molto, Ministro de Comercio e Industrias, alertó que el arroz que los panameños están comprando no es el subsidiado.



El control de precios se levantará, y los márgenes actuales no son justos para el consumidor.

Investigación y medidas correctivas

El ministro Molto confirmó que el primer paso para corregir la situación es levantar el control de precios. Se está investigando a los responsables de esta situación para corregir las distorsiones de mercado y garantizar que el pueblo tenga acceso a un arroz de calidad a un precio justo. Aunque se tienen estimaciones sobre los infractores, las sanciones serán determinadas por el Órgano Ejecutivo una vez concluyan las investigaciones.

IMA promete: “¡Arroz barato para el pueblo!”

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, garantizó que el arroz de primera a bajo costo llegará a las mesas panameñas. "Vamos a reforzar nuestras ferias y crear nuevos molinos con silo en todo el país para asegurar que el arroz llegue a cada comunidad", afirmó Murillo.

