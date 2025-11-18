Nacional - 18/11/25 - 12:00 AM

Nueva especie de pez fósil de Panamá lleva el nombre de investigadora Ngäbe del Smithsonian

Por: Redacción EFE -

Cuatro nuevas especies de peces que vivieron hace millones de años en el actual Caribe panameño fueron descubiertas y una de ellas fue nombrada 'Hoplostethus boyae' en honor a Brígida de Gracia, la "única paleontóloga marina Ngäbe del mundo", informó este lunes el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés).

Se trata de un "reloj anaranjado extinto", un pequeño pez de aguas profundas perteneciente a la familia Trachichthyidae, que vivió en las productivas aguas costeras del Caribe durante el Mioceno tardío, explica el instituto científico con sede en Panamá.

"Elegimos el nombre 'Hoplostethus boyae' porque Boya es el nombre tradicional de Brígida en Ngäbere, el idioma de los Ngäbe. La etimología también reconoce cómo los Ngäbe y sus antepasados han habitado el istmo de Panamá durante milenios, desarrollando conocimientos ecológicos tradicionales profundamente conectados con los ciclos de productividad marina, creando un puente entre entonces y ahora", afirma el paleobiólogo marino Aaron O'Dea.

Las otras especies nombradas son Chiloconger aflorens sp. nov.; Dasyscopelus inopinatus sp. nov.; y Malakichthys schwarzhansi sp. nov.

