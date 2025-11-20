Nuevo Hospital del Niño registra un 52% de avance físico

Las obras del nuevo Hospital del Niño registran un 52% de avance físico y un 25% en equipamiento, así lo señaló este miércoles el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El proyecto, cuya inversión estimada es de $446 millones de dólares, contará con una capacidad de 476 camas e incluirá especialidades como radiología, hematología, consulta externa, quirófanos, urgencias y laboratorios.

"Son estructuras de primer nivel, muy bien diseñadas y estructuradas, con equipos de primer orden y de última generación para la atención de salud", dijo el ministro.