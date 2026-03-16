Panamá arranca el 2026 con crecimiento económico de 4,07 %

La economía de Panamá arrancó el 2026 con números en positivo. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 4,07 % en enero, impulsado principalmente por sectores como transporte, comercio y finanzas, según datos divulgados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Aunque el crecimiento es significativo, la cifra quedó por debajo del 6,69 % registrado en enero de 2025, de acuerdo con el informe del INEC, entidad adscrita a la Contraloría General de la República. El IMAE es el indicador que permite medir cómo se mueve la economía panameña mes a mes y da una señal de hacia dónde va el crecimiento del país.

Entre los sectores que empujaron la actividad económica destacó el transporte, almacenamiento y comunicaciones, impulsado por el movimiento del Canal de Panamá, que registró ingresos por peajes y mayor volumen de carga transportada por los buques. A esto se sumó el desempeño del transporte aéreo y el movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional.

El comercio también mostró señales positivas, apoyado en la venta de autos nuevos, el consumo de combustible y el aumento en el valor de las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón, considerada la mayor zona franca del continente.

Por su parte, la actividad industrial creció de forma moderada, con aportes de actividades como el procesamiento de carne de pollo, el sacrificio de ganado porcino y la producción de bebidas como ron, cerveza y gaseosas.

Los hoteles y restaurantes también mantuvieron buen ritmo, impulsados por la llegada de turistas por vía aérea y cruceros, lo que generó mayor ocupación hotelera y más movimiento en restaurantes y negocios del sector gastronómico.

No todo fue positivo. El informe también refleja caídas en actividades como el cultivo de banano para exportación y en la venta al exterior de pescado, filetes y otros productos del mar refrigerados y congelados.

En términos generales, el IMAE cerró el 2025 con un crecimiento acumulado de 4,33 %, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá creció 2,7 % en 2024, impulsado principalmente por el comercio y el consumo interno.