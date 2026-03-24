Panamá no ganó concurso para hacer túnel del Canal, pero seguimos en la mira

El alcalde de Mayer Mizrachi confirmó que, aunque Panamá no ganó el concurso internacional Tunnel Vision Challenge, la empresa The Boring Company mantiene su interés en el proyecto de construir un túnel peatonal debajo del Canal de Panamá y busca seguir avanzando en estudios y análisis.

Según explicó, pese a quedar fuera de los ganadores, la compañía decidió continuar con estudios de prefactibilidad por su cuenta, fuera de la competencia. Indicó que el proyecto llamó la atención por su nivel de complejidad e innovación, lo que motivó a la empresa a no soltar la propuesta.

El alcalde señaló que esta comunicación representa una señal positiva, ya que mantiene a Panamá dentro del radar de una de las empresas más importantes del mundo. Agregó que la iniciativa presentada tiene características que la hacen atractiva dentro de este tipo de desarrollos.

También indicó que Panamá es la única alcaldía o país que ha recibido este tipo de interés fuera del concurso, lo que calificó como un trato extraordinario. Afirmó que esto responde a que la propuesta logró captar la atención y demostrar su potencial.

En el Tunnel Vision Challenge, se presentaron 487 proyectos y solo 16 fueron seleccionados como finalistas. Entre ellos estuvo el proyecto “The Canal Underline”, impulsado por la Alcaldía de Panamá.