Panamá se apunta como “amigo” para reconstruir Ucrania cuando vuelva la paz

Panamá participará como “amigo” en la reconstrucción de Ucrania cuando termine la guerra y existan condiciones de paz. Así lo anunció este viernes el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, durante la visita oficial a Panamá de su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha.

Martínez-Acha explicó que sostuvo una reunión de aproximadamente una hora con el canciller ucraniano, en la que conversaron sobre las oportunidades que podrían abrirse para Panamá en el futuro proceso de reconstrucción del país europeo. Según indicó, Ucrania quiere que participen los países que han mostrado amistad y respaldo, y Panamá está entre ellos.

“Panamá ha sido y será un amigo de Ucrania. A través de esta colaboración reafirmamos el valor de la diplomacia como herramienta para promover la paz”, expresó el jefe de la diplomacia panameña durante un acto realizado en la Cancillería.

Durante el encuentro, ambos países firmaron dos acuerdos bilaterales: una hoja de ruta para fortalecer las relaciones entre Panamá y Ucrania y un memorando de entendimiento sobre cooperación académica.

El canciller panameño añadió que el gobierno ve con buenos ojos esta posibilidad de cooperación futura y destacó que Sybiha ha sido claro en que desea que Panamá participe con su capacidad empresarial cuando llegue el momento de reconstruir el país, afectado por la guerra con Rusia desde 2022.

Por su parte, el canciller ucraniano agradeció el respaldo de Panamá y calificó ese apoyo como un gesto de solidaridad con la independencia de su país.

“La línea del frente de Ucrania es la línea del frente de la libertad y del derecho internacional. Esta guerra no es solo sobre Ucrania, sino sobre los principios”, afirmó Sybiha, quien también participó en la inauguración de la embajada de Ucrania en Panamá.

Ambos gobiernos firmaron además una declaración conjunta en la que reiteraron la importancia de respetar la soberanía, la integridad territorial de los Estados y el derecho internacional, principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas.

En ese documento, Panamá expresó su preocupación por el impacto de la guerra en la paz y la seguridad internacional y reiteró su rechazo a cualquier violación de la soberanía de Ucrania.

La visita de Sybiha marca la primera vez que un canciller ucraniano realiza una visita oficial a Panamá. Se da además después de dos encuentros previos entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en foros internacionales.

Panamá y Ucrania mantienen relaciones diplomáticas desde 1993, las cuales, según la Cancillería, se han fortalecido en los últimos años con cooperación en áreas comerciales, técnicas y diplomáticas.