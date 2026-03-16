Nacional - 16/3/26 - 05:32 PM

Peligro: Incendio forestal pone en alerta a Calobre y Veraguas

El área turística de la Reserva Forestal La Yeguada se mantiene cerrada de manera temporal .

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

Un incendio de masa vegetal que se mantiene activo desde el pasado viernes ha devastado más de 100 hectáreas de bosque dentro de la Reserva Forestal La Yeguada, ubicada en el distrito de Calobre, provincia de Veraguas, según informó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

De acuerdo con el titular de la cartera ambiental, el fuego se originó en varios puntos dentro de esta área protegida, lo que ha complicado las labores de control y extinción del siniestro.

Las llamas continúan representando una amenaza para las comunidades cercanas del corregimiento de La Yeguada.

Ante la magnitud del incendio, más de 60 voluntarios participan activamente en los operativos para combatir el fuego.

Entre ellos se encuentran unidades del Cuerpo de Bomberos de distintas provincias, agentes de la Policía Nacional y residentes de las comunidades aledañas que se han sumado a las labores para evitar que el incendio se siga propagando.

Luis Antonio Toribio, miembro de la comunidad, señaló que existen diversas sospechas sobre el origen del incendio y no se descarta que haya sido provocado por mano criminal.

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Explicó que dentro de la zona protegida hay personas inconformes por diversas situaciones, además de quienes realizan actividades agrícolas dentro del área.

Toribio indicó que algunos moradores utilizan métodos tradicionales para preparar sus parcelas o huertos, como las quemas de roza, prácticas que pueden salirse de control si no se toman las medidas adecuadas para evitar que el fuego se extienda hacia el bosque.

Mientras continúan las labores para sofocar las llamas, el ministro Navarro informó que el área turística de la Reserva Forestal La Yeguada se mantiene cerrada de manera temporal como medida preventiva, con el fin de evitar riesgos para los visitantes.

Las autoridades y los equipos de emergencia mantienen los trabajos intensivos en la zona con la esperanza de controlar el incendio y reducir los daños en uno de los principales pulmones naturales de la provincia de Veraguas.

También hacen un llamado a la ciudadanía a mantener la protección de esta área, así como a denunciar a quienes ponen en riesgo la seguridad y el ambiente en la Reserva Forestal La Yeguada de Calobre.

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