Piden a la Corte celeridad para resolver demanda de "El Loco"

La defensa del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli solicitó celeridad a la Corte Suprema de Justicia, para resolver una demanda de inconstitucionalidad presentada en el caso New Business.

Carlos Carrillo, abogado defensor de Martinelli, dijo que el recurso fue interpuesto hace más de tres meses y, a pesar de su relevancia, aún no ha sido revisado.“Hemos hecho todas nuestras advertencias y esperamos que la justicia se acelere”, declaró el jurista, quien cuestiona el tiempo que ha tomado la admisión de la demanda en comparación con otros casos similares.

La demanda de inconstitucionalidad, que fue presentada en agosto de 2024, argumenta que la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales el 17 de julio de 2023 infringe tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La defensa asegura que esta demora en el análisis de la demanda, vulnera los derechos de su cliente y señala una falta de equidad en el tratamiento de este proceso frente a otros casos.

La demora se debe a la ausencia de algunos magistrados, lo que ha pospuesto el análisis de la demanda hasta diciembre.

Carrillo resaltó que en otros casos de igual importancia, la admisión de recursos similares se ha realizado en menos de 24 horas.

“En otros casos, incluso el procurador se pronunció en 24 horas y los repartos se hicieron en menos de un día”, expresó el abogado, quien cuestionó las razones para este trato diferente.

Además, la defensa de Martinelli reiteró que se le ha violado el Principio de Especialidad establecido en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá, vigente desde 1904, el cual establece que el exmandatario, no podía ser acusado, enjuiciado ni castigado por delitos distintos a aquellos que motivaron su extradición en 2018, en relación con el caso conocido como "Pinchazos".

La propia Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado de garantías Jerónimo Mejía, reconoció en audiencia del caso pinchazos del 6 de agosto de 2018, que Ricardo Martinelli, estaba cubierto por el Principio de Especialidad.

De conforme al artículo VIII a la Ley 75 de 14 de junio de 1904 (Tratado de Extradición), que establece el Principio de Especialidad, el expresidente no podía ser acusado o enjuiciado o castigado por crimen o delito cometido antes de su extradición ocurrida en junio de 2018. Cualquier excepción a esta regla debía ser tramitada conforme los convenios internacionales, lo cual no sucedió.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota A.J.-MIRE-2024-057600 fechada 11 de julio de 2024, suscrita por el Dr. Fernando Gómez Arbeláez, director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, certificó que no existe constancia alguna en dicha Dirección que alguna autoridad del Ministerio Público o del Órgano Judicial solicitara levantar el Principio de Especialidad en general o en el caso de New Business.

Carrillo también señaló que en Panamá existe una percepción de trato desigual en los tiempos judiciales.

"Cuando las cosas vienen en contra, los tiempos se aceleran, pero cuando es rectificar, las cosas se van a otro paso o a otro tiempo", afirmó el abogado, cuestionando el funcionamiento del sistema judicial y sugiriendo que la falta de uniformidad en los tiempos afecta la confianza en la justicia.

La defensa subrayó que espera una resolución justa y pronta de la Corte Suprema, pues considera que la actual demora afecta el derecho de Martinelli a una justicia en tiempo razonable.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio