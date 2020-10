¿Por qué pagamos la energía eléctrica más cara del mundo?

Porqué en Panamá, actualmente, existe un MONOPOLIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA que no existía cuando funcionaba el IRHE (Instituto de Recursos Hidráulicos y de Electrificación), pero a partir de la promulgación de la Ley 6 de 1997, se privatizó la energía eléctrica.

Anteriormente el IRHE generaba, transmitía y cobraba la luz eléctrica que era una energía barata y accesible para todos los panameños. Adjuntamos el recibo de luz de la señora Luzmila Arosemena Gil) que pagaba la suma de $ 4.86. El IRHE era un activo que generaba ganancias para el Estado panameño, sin embargo, se privatizo con la Ley 6 de 1997.

Las compañías de distribución actualmente son: EDEMET, EDECHI y ENSA. Que son los Agentes de venta de energía, facturación y cobro.

Ahora (actualmente) comparen el recibo de luz de la señora LUZMILA AROSEMENA GIL quien paga por recibir luz eléctrica, la suma de $ 268.88, debido a la privatización del antiguo IRHE.

Se adjunta recibo de luz con el consentimiento de la señora LUZMILA AROSEMENA GIL.

Porqué sucede esto, porque al dividirse el IRHE en: 1) GENERADORAS son las que producen la luz eléctrica, 2) ETESA se encarga de asegurar el suministro de energía eléctrica adecuada (hacemos la salvedad que en el período del ex Presidente JUAN CARLOS VARELA, se intentó privatizar ETESA, a través del anteproyecto 573, y es la única institución que le pertenece al Estado panameño, 3) DISTRIBUIDORAS son los agentes que venden la energía eléctrica, la facturan y la cobran a los usuarios.

PORQUÉ DEBEMOS INSTALAR PANELES SOLARES Y PANTALLAS FOTOVOLTAICAS: El 3 de agosto del 2015 presente un proyecto de ley para abaratar el costo de la energía eléctrica en Panamá, que se convirtió en LA LEY 38 DEL 2016, que incentiva la importación de paneles solares y pantallas fotovoltaicas, al costo, sin impuestos, sin aranceles ni tasas arancelarias, para que las personas pudieran producir su propia energía eléctrica, autoabastecerse, y de esta forma abaratar el costo de la energía eléctrica en Panamá, ya que la energía eléctrica actual producida en Panamá por las hidroeléctricas y termoeléctricas es la más cara del mundo.

Pagamos en las horas de mayor consumo de 20 a 25 centavos el kilowats, mientras en otros países, se paga de 5 a 7 centavos el kilowats, pero con la Ley 38, podemos producir energía eléctrica con tus propios paneles solares a través del sol, rebajando el costo de la energía eléctrica del 50 al 70% del precio actual, por eso la ASEP y la SECRETARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA no reglamentaron la ley, y quisieron imponer y tasar o ponerle un impuesto al SOL.

Mi persona ha luchado siempre contra los monopolios y oligopolios que encarecen la energía eléctrica en Panamá, y, para demostrar cómo podemos abaratar la luz eléctrica a través de los paneles solares, nos permitimos citar lo publicado por el diario La Prensa el 20 de mayo del 2018 en la sección de Negocios & Economía:

“En Panamá ya hay experiencias exitosas de clientes que dieron el paso para instalar paneles solares sobre el techo de la residencia y autogenerar su consumo. Elías De León es uno de ellos. Reside en Chitré, provincia de Herrera. Hace casi un año instaló 24 paneles solares sobre el techo de su residencia. Produce suficiente energía para abastecer tres acondicionadores de aire, una refrigeradora, varios televisores, lavadora, secadora y otros electrodomésticos. Cuenta que antes de hacer esta instalación de paneles su facturación mensual era en promedio de 100 dólares, pero desde hace varios meses paga poco más de un dólar al mes en concepto de cargo fijo de la factura, debido a que toda la demanda de la casa la cubren con generación solar”.

LAS EMPRESAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

• Pagamos en Panamá la energía eléctrica más cara de la región por encima de países como Chile y Colombia, y que Estados Unidos, Canadá y Europa, por ejemplo, que son países más industrializados que Panamá.

• Esto trae como consecuencia que los costos operativos de las empresas sea alto y por ende le pasan los costos a los ciudadanos. Por eso es que entre otras cosas Panamá es una de las ciudades más caras del continente y es el sexto (6) país más desigual del mundo y también más caro para vivir.

• ¿Por qué es tan cara? Porque el 60% de la producción de energía eléctrica se produce por las termoeléctricas que requieren petróleo, lo que nos mantiene secuestrados porque estamos supeditados a las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo. Y nos preguntamos por qué siempre se favorece a las compañías generadoras a base de petróleo, que son contaminantes y caras? Por qué cuando baja el precio del barril del petróleo, nunca bajan los costos de la producción de la energía eléctrica en Panamá? Porqué son dominadas por un mercado donde imperan los oligopolios en Panamá que le pertenecen a 10 familias en Panamá.

• No quieren producir energía más limpia y ecológica porque el gran negociado está en un pequeño grupo económico que no les importa que al panameño se le encarezca la vida.

• Este es otro sector de malos empresarios que está diciendo que no querían la moratoria ni tampoco quieren el proyecto 420 que rebaja los intereses bancarios, ante la crisis del CoViD-19, porque además de ser dueños de los bancos que también mantienen un oligopolio bancario en que 7 personas de una Junta Directiva de la Asociación Bancaria se ponen de acuerdo para imponerte los intereses bancarios que les da la gana y que también son los más altos de la región, también se ponen de acuerdo para poner el precio de la energía eléctrica en Panamá que es el más caro del mundo.

1- Panamáque utilizan el agua de lagos y ríos, que ahora se están secando, y, a través de las Termoeléctricas que utilizan diesel, combustible fósil y bunker que atenta contra el medio ambiente y la salud humana y encima te la venden cara con fluctuaciones y apagones de luz eléctrica que le cuesta 1.3 millones por cada hora de luz que se pierde en Panamá que pagan al final todos los contribuyentes panameños y no pagan los

2- Panamá paga la energía eléctrica más cara del mundo, mientras en Panamá se paga de 21 a 25 centavos el KW en horas altas de consumo, en otros países pagan de 2 a 7 centavos, el kilowats.

3- Costa Rica, se ahorra 75 millones de dólares al año gracias a que Panamá le vende el sobrante de energía eléctrica, que le vende barato a los ticos, en cambio a los panameños se les vende caro.

4- De acuerdo al Centro de Estudios de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, por cada hora sin energía eléctrica se pierden 1.3 millones de dólares, que le cuesta a todos los panameños, y nadie hace ni dice nada.

5- El Estado Panameño incentiva el MONOPOLIO y OLIGOPOLIOS de la producción de las hidroeléctricas y termoeléctricas, porque los grupos económicos allegados a los gobiernos de turno, se ganan millones de dólares, mientras las hidros y termos no pagan ni un solo centavo en impuestos y producen la luz eléctrica más cara del mundo.

6- Los gobiernos de turno, no quieren incentivar la producción de energía eléctrica a través de paneles solares, porque si tu factura de luz eléctrica pagas $100 dólares, con la producción de energía eléctrica con los paneles solares pagarías $ 1 dólar de luz; y, se les acabaría el negocio de los grupos económicos en Panamá, que todos conocemos.

7- La ley 6 de 1997 convirtió la Energía Eléctrica en un MONOPOLIO y en un negocio en que solo se benefician 10 familias en Panamá porque se dividieron la participación del mercado eléctrico, que incremento el costo de la producción, transmisión y distribución de la energía eléctrica y los convirtieron en un NEGOCIO, con sobrecostos, distorsionando el mercado eléctrico porque no hay libre competencia ni permiten la entrada de nuevas compañías para abaratar la luz eléctrica, porque de esta forma cobran los precios que les da la gana, porque las 10 familias en Panamá se ponen de acuerdo para imponer el precio de la energía eléctrica, que se traduce en precios caros, suministro ineficiente, y, por ende, pagamos la energía eléctrica más cara del mundo.

8- El servicio de energía eléctrica en Panamá no es confiable, con apagones constantes que significa daños a nuestros enseres domésticos y enseres eléctricos, y al final el CONSUMIDOR y el PUEBLO DE A PIE quedaremos pagando una tarifa eléctrica aún más cara de la que ya tenemos actualmente

9- Nos Roban con los MONOPOLIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, que nos aumentan la tarifa de energía eléctrica, con apagones constantes. No quieren ayudar a que haya oferta de las energías renovables como los Paneles Solares que disminuyen significativamente el precio de la energía eléctrica. Aprueban CONCESIONES MILLONARIAS a empresas allegadas a familiares, y su Círculo 0 de amigos, les exoneras el pago de impuestos, no pagan impuestos, a favor de una sola empresa o a un sector económico, les regalas los terrenos del Estado, y les construyes gratis sus obras con las partidas presupuestarias del Estado, para después transferir el pago de los impuestos exonerados a la clase profesional y trabajadora de Panamá, quienes son los que tienen que pagar impuestos abusivos y que no benefician a nadie, para que los grupos económicos sigan desangrando e empobreciendo al país. No podemos seguir viviendo en la Patria boba, ni ser los tontos útiles de los que nos roban nuestro país y el patrimonio de nuestros hijos.

Hoy en la Comisión de Comercio, se encuentra el anteproyecto de ley, que te rebaja la energía eléctrica, y, por cada 100 dólares que pagas de luz eléctrica puedes pagar $1 dólar, sin embargo, los grupos y poderes económicos no quieren que este proyecto de ley se discuta, y, el DIPUTADO RICARDO TORRES del Circuito 9-4 (Mariato, Río de Jesús, Atalaya, Montijo) de la provincia de VERAGUAS, NO QUIERE DISCUTIR ESTE PROYECTO, lo que implica que los panameños seguiremos pagando la luz eléctrica más cara del mundo, quebrando a las micros y medianas empresas que no pueden competir ante la competencia desleal por la protección a estos grupos económicos que siguen a través del tráfico de influencia de los gobiernos de turnos manteniendo beneficios que no se les otorga a los nacionales ni a las pequeñas ni medianas empresas, y de esta manera continúan manteniendo los costos eléctricos que solo benefician a un grupo económico mientras el diputado RICARDO TORRES del Circuito 9-4 no le da la gana de discutir el anteproyecto de ley que modifica la Ley 6 de 1997 y que abarata la luz eléctrica en Panamá

Le pedimos a toda la Provincia de VERAGUAS, en especial al Circuito 9-4 que eligió al diputado RICARDO TORRES, que ponga en discusión el anteproyecto de ley que modifica la LEY 6 de 1997 que mantiene los MONOPOLIOS de la energía eléctrica y que de discutirse este anteproyecto de luz, rebajaría significativamente la luz eléctrica a favor de todos los panameños, nacionales y residentes en Panamá.

LA ENERGIA ELECTRICA ES LA COLUMNA VERTEBRAL DEL APARATO PRODUCTIVO DE UN PAIS. PERTENECE A TODOS LOS CIUDADANOS Y NO A UN SOLO GRUPO ECONOMICO.

Atentamente, DIPUTADA ZULAY RODRIGUEZ LU (Diputada de San Miguelito y del país).