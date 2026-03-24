Portobelo se viste de fiesta con la Pollera Congo 2026

La riqueza de la cultura Congo se hará sentir el próximo 2 de mayo, en las calles y en la bahía de la histórica comunidad de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón.

Se detalló que este será el escenario de la séptima edición del Festival de la Pollera Congo.

Este evento exaltará el vestuario, la identidad y la herencia viva de la cultura Congo, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Todos los años, esta fiesta cultural atrae a nacionales, visitantes, investigadores, medios de comunicación social y amantes de las tradiciones afroantillanas.

El festival promete un despliegue de color, historia y orgullo ancestral, donde la pollera Congo se convierte en símbolo de resistencia, creatividad y expresión cultural.

En este evento se ofrece a los visitantes la rica gastronomía de manos de los descendientes de los negros traídos de África, quienes son considerados creadores de platillos ricos en productos del mar.

Esto se combina con las presentaciones de los bailes Congos, con todos sus personajes llenos de simbolismo.