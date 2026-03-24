Nacional - 24/3/26 - 02:51 PM

Presentan querella por perro que murieron asfixiados en Colón

El hombre sostuvo que, durante el tiempo que estuvo bajo custodia, advirtió a los agentes que sus mascotas estaban dentro del vehículo.

 

Por: Redacción / Crítica -

Una querella fue presentada este martes ante el Ministerio Público por Josué Alarcón, luego de la muerte por asfixia de sus dos perros American Bully, mientras él se encontraba retenido por unidades de la Policía Nacional.

El hombre sostuvo que, durante el tiempo que estuvo bajo custodia, advirtió a los agentes que sus mascotas estaban dentro del vehículo. Según su versión, pidió que los revisaran o que le permitieran comunicarse con un familiar para que los retirara, pero indicó que no recibió autorización.

Tras lo ocurrido, Alarcón acudió con su equipo legal para interponer la acción, buscando que se investigue lo sucedido con los animales durante ese periodo. El caso quedó ahora en manos de las autoridades competentes.

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