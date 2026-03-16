Nacional - 16/3/26 - 03:48 PM

Presidente alemán pide frenar la guerra ante riesgo de expansión

 

Por: Redacción / EFE -

El presidente de Alemania lanzó una advertencia clara sobre el peligro de que el conflicto actual escale y termine desestabilizando aún más al mundo.

El mandatario pidió un cese inmediato de la guerra, al tiempo que alertó sobre las consecuencias que podría traer una expansión del conflicto hacia otras regiones.

Según el jefe de Estado alemán, la situación se vuelve cada día más delicada, especialmente por el riesgo de afectación en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio energético del planeta.

 Por esa ruta transita una gran parte del petróleo que abastece al mercado mundial, por lo que cualquier bloqueo podría disparar una crisis económica internacional.

El mandatario insistió en que la comunidad internacional debe actuar con urgencia para evitar que el conflicto siga creciendo. A su juicio, la escalada militar y las tensiones en Medio Oriente aumentan el peligro de una confrontación más amplia que terminaría golpeando a países muy lejos del campo de batalla.

También subrayó que la estabilidad del comercio global y del suministro energético depende en gran medida de que se mantenga abierto el paso por Ormuz. Por eso reiteró el llamado a buscar salidas diplomáticas y negociaciones antes de que la situación se vuelva incontrolable.

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