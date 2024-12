Principal financiador de medio que sacó los Panamá Papers es EEUU

Los periodistas Ryan Grim, Stefan Candea y Nikolas Leontopoulos revelaron a través del medio Drop Site, que el principal financiador detrás del consorcio que sacó a la luz pública los Papeles de Panamá es el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La información publicada es el resultado de una investigación que duró meses y que llevó a cabo conjunto con el medio de investigación francés independiente Mediapart, el famoso medio italiano Il Fatto Quotidiano, Drop Site y Reporters United in Greece. Fue lanzado por la emisora ​​pública alemana NDR, que ha colaborado con OCCRP en el pasado y, bajo presión de la organización, no ha publicado su propia versión de la investigación.

En dicho escrito detallan que la organización de noticias más grande y poderosa de la que probablemente nunca haya oído hablar, llamada OCCRP (Organizated Crime and Corruption Reporting Project) y que trabaja con docenas de periódicos importantes para publicar en colaboración el tipo de primicias, tiene una estrecha relación al recibir la mitad de su presupuesto del gobierno de EEUU.

El donante fundador y más generoso de OCCRP, el responsable de la mayor parte del presupuesto de la organización, es el gobierno de los Estados Unidos y, dentro del gobierno, el mayor donante es USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Major investigation just dropped at @DropSiteNews in partnership with a consortium of independent European news outlets. A major player in global journalism is primarily bankrolled by the U.S. State Department, we can reveal. Story to follow in next post: pic.twitter.com/ZwN0nDen8E