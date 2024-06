Promueve la cultura panameña y crea piezas en porcelana fría

Kenia Mabel Guiraud inició hace ocho años en el arte de plasmar la pollera y cultura panameña en masa flexible o porcelana fría.

La oriunda de Veraguas deja en cada pieza una muestra de amor por su país y mucho esfuerzo, asegura que todo es posible en la vida con determinación.

Guiraud es una profesora de pintura y maestra de educación especial que en sus horas libres se dedica a trabajar la masa flexible, arte que también se lo transmite a sus alumnos.

Con mucho entusiasmo, Kenia habló con el equipo de Crítica sobre sus inicios, de qué trata su trabajo y muchos más.

¿Desde cuándo trabaja en porcelana fría?

La porcelana fría la comencé a trabajar desde hace ocho años por una extranjera que fue a Santiago de Veraguas, donde vivo, en aquel entonces ella me enseñó a realizar lazos, muñecas y cosas así… Entonces a mí se me ocurrió hacer polleras, montunas y sombreros.

Tome la decisión de realizarlos en otra forma, cultural y cosas de mi tierra, desde ahí fui modificándola y ya tengo ocho años trabajando en este material.

¿Cómo se prepara la porcelana fría?

Ella se prepara con maicena, aceite mineral, aceite de citronela y goma blancos. Es una mezcla que luego se cocina y queda parecida a la harina, posteriormente se le pone el color con el acrílico y se le va dando forma.

Luego se hacen los bracitos, piernas, ojitos y luego se va armando todo lo que es una empollerada, se pinta con acrílico directo.

¿En qué se basan sus creaciones?

Todas mis creaciones están basadas en nuestros vestidos típicos, cultura, costumbres y folclor, siempre de manera económica para que todos puedan disfrutar de las artesanías.

Trabaja su arte en collares, tazas, pulseras, muñecas, lazos, velas, recordatorios y llaveros.

¿Cuánto tiempo toma realizar un trabajo?

Bueno, en un día realizó como ocho piezas, porque con este material es blando, pero después de 24 horas se empieza a endurecer, entonces se hace y se deja secar. Ya después es cuestión de horas de que seque nuevamente y se ponga dura, y ya se puede utilizar para vender, a través de nuestra página web de Instagram Mabelin Curiosidades.

¿Con quién más trabaja?

Mi niña y mi esposo me ayudan cuando tengo muchos pedidos, ellos siempre están dispuestos a ayudar, pues no solo es realizarlos, sino que esto genera dinero y con eso también me ayudó a pagar los gastos del hogar.

¿Cómo combina su trabajo de educadora y realizar artesanías?

Trabajo de 7 a 12 en la Inclusión de Veraguas, ahí también pongo a mis niños a trabajar en pintura, a hacer manualidades, ellos saben trabajar esto (porcelana fría) y a veces realizamos pequeños juegos para resaltar esto.

Después de ello, voy a la Universidad Colegio Superior Bellas Artes donde tengo un grupo de niños que les enseño pintura y luego regreso a la casa. Estamos ajetreados, pero cuando uno quiere uno logra con esfuerzo las cosas.

Kenia fue una de las 23 artesanas de Veraguas que presentó su trabajo en la Feria Nacional de Artesanías.

