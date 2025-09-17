Nacional - 17/9/25 - 12:00 AM

Proponen sancionar casos de nepotismo con penas de 3 a 5 años

El diputado independiente Eduardo Gaitán presentó un anteproyecto de ley para que esta falta al código de ética de los servidores públicos se le considere un delito penal y sea sancionada.

“Buscó que los panameños se sientan indignados; es suficiente ver casos de nepotismo a diario”, dijo Gaitán.

La iniciativa estima que quienes favorezcan a familiares en el acceso a cargos públicos mediante nombramiento sean sancionados con penas de 3 a 5 años, además de castigos para los beneficiarios de estas gestiones de 1 a 3 años.

La iniciativa surge luego de que el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Rodrigo Serrano, señalara que utilizó sus influencias para que su hija fuese nombrada como administrativa de la institución.

