Nacional - 16/3/26 - 05:07 PM

Proyecto ambiental en Chame: de vertedero a centro sostenible

El objetivo del proyecto es crear plazas de trabajo mientras la zona se convierte en una solución integral.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

Una finca de 2 hectáreas más 2,390.69 metros cuadrados, perteneciente a la Nación, fue utilizada por más de 30 años como vertedero a cielo abierto en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Un proceso de verificación de los ejidos y terrenos municipales, realizado por el departamento de Catastro de este ayuntamiento, corroboró que la finca nunca fue solicitada en compra, asignación de uso o administración a la Nación.

Este vertedero fue cerrado de forma definitiva el 30 de julio de 2025 por el municipio de Chame, acatando la Resolución 406 de 9 de mayo de 2025 del Ministerio de Ambiente.

Ahora, a través de un acuerdo municipal fechado el 19 de febrero de 2026, el concejo municipal autorizó al alcalde Francisco León Fu para solicitar en asignación de uso y administración este globo de terreno a la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (ANATI).

La intención del municipio al solicitar el terreno es transicionar el área utilizada como vertedero en una zona de procesamiento, reciclaje, tratamiento, transformación y clasificación de desechos sólidos.

Otro de los objetivos es crear plazas de trabajo mientras la zona se convierte en una solución integral para el municipio de Chame y los ayuntamientos vecinos.

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Para ello, el municipio se encuentra en la búsqueda de los recursos financieros que permitan la realización de este proyecto.

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