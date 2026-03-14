Puente en Capira cede y deja incomunicados a ocho corregimientos

El puente vehicular tipo Bailey que comunica el centro del distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste, con ocho corregimientos montañosos colapsó la tarde de este sábado bajo el peso de un camión articulado que transportaba granos.

El conductor del vehículo resultó ileso; no obstante, fue trasladado a un centro médico para ser evaluado.

El alcalde de Capira, Ket Yao, dijo que en el sitio existe un límite de peso para los camiones de carga pesada.

Agregó que, de comprobarse que el conductor del camión hizo caso omiso, la empresa propietaria del vehículo deberá asumir las responsabilidades por los daños.

Dijo además que más de una vez se advirtió mediante notas al Ministerio de Obras Públicas (MOP) del mal estado del puente y la necesidad de ser reemplazado.

Con el colapso de este puente, los corregimientos del área norte de Capira solo disponen ahora de un puente de entrada y salida.

Residentes del área indicaron que, 20 años atrás, el MOP apuntaló la base del puente con postes de madera.

Juan Carlos Herrera, representante del corregimiento de Villa Carmen, dijo que las inspecciones realizadas por el MOP siempre concluían que el puente se encontraba en buenas condiciones.

Dijo además que, con el colapso del puente, habrá que esperar qué solución a corto plazo dará el Gobierno.