Ratas tenían azotado El Bosque y Salud tuvo que entrar con fumigación

La regional de salud del Ministerio de Salud en San Miguelito realizó una jornada de fumigación y desratización en el sector de El Bosque, en el corregimiento de Victoriano Lorenzo, ante la gran cantidad de madrigueras de ratas detectadas en la zona.

El director regional, Algis Torres, indicó que la intervención busca reforzar las acciones de salud pública y mejorar las condiciones sanitarias en la comunidad.

Explicó que la presencia de roedores en distintos puntos representa un riesgo para la salud de los residentes.

Durante la jornada, el equipo de control de vectores llevó a cabo inspecciones, colocación de cebos y fumigación en áreas estratégicas, con el objetivo de reducir la proliferación de roedores y prevenir enfermedades como el hantavirus.

Torres reiteró el llamado a la población a colaborar con las autoridades mediante el manejo adecuado de los desechos. Recomendó depositar la basura en los lugares correspondientes y sacarla en los horarios establecidos para el paso del carro recolector.

Por su parte, la representante del corregimiento de Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, destacó la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y la regional de salud para mantener los espacios limpios y libres de alimañas y roedores.

Las autoridades informaron que continuarán con estos operativos en otros sectores, como parte de las acciones preventivas para proteger la salud de la población.



