Reclamo de PPC a Panamá por Balboa y Cristóbal aumenta a $2 mil millones

La empresa Panama Ports Company elevó la pelea legal y ahora reclama más de US$2 mil millones en un arbitraje internacional contra el Estado panameño. por lo que califica como una toma ilegal de las terminales de Balboa y Cristóbal, además de la ocupación de sus propiedades.

Según la empresa, esta ampliación del reclamo responde a varias acciones que considera extremas, como la ocupación de activos y la presunta confiscación de documentos protegidos. PPC aseguró que estas situaciones no son nuevas, sino que forman parte de un conflicto que —según indica— lleva más de un año, pero que se ha intensificado en las últimas semanas.

El proceso se tramita bajo las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, donde, de acuerdo con la compañía, el Estado panameño aún no ha presentado su respuesta inicial. Este punto es clave dentro del avance del caso y mantiene la expectativa sobre cómo se desarrollará la disputa.

PPC también indicó que Panamá habría alegado no contar con representación legal, lo que explicaría la demora. La empresa señaló que esta situación genera preocupación sobre el clima de inversión y el desarrollo del proceso arbitral.

Además, la compañía manifestó que el Estado mantiene una postura de confrontación, incluyendo declaraciones que considera inexactas, y reiteró que se reserva el derecho de responder a todos los señalamientos dentro del arbitraje.