¡Resucitó un símbolo de lucha! Inauguran la Escuela República de Venezuela

Lo que fue el bastión de las luchas de maestros y profesores hoy tiene un nuevo rostro. La vieja estructura ubicada en Calidonia fue demolida para darle paso hoy al nuevo edificio que alberga la Escuela República de Venezuela y el Instituto Comercial Bolívar.



Le correspondió hacer la inauguración al presidente José Raúl Mulino, quien durante el corte de cinta le habló a los estudiantes: “Ustedes no tienen que hacer más nada que estudiar”.



Mulino destacó que este plantel representa tanto la memoria histórica del país como el compromiso con una educación de calidad.



"No solo se trata de un legado simbólico, sino del acceso a educación de calidad para miles de panameños. Hoy se evidencia que con esfuerzo y planificación se pueden finalizar obras que durante años permanecieron abandonadas”, señaló.

El nuevo edificio de 21 millones de dólares beneficiará a más de 1,600 estudiantes, quienes contarán con 28 aulas de clase, laboratorios modernos, gabinetes psicopedagógicos y espacios totalmente accesibles.

En un esfuerzo por mantener la identidad del centro educativo fundado en 1929, se logró la preservación de la fachada histórica con el asesoramiento técnico del Ministerio de Cultura.

La seguridad de la comunidad educativa será una prioridad en las nuevas instalaciones, que incluyen sistemas de videovigilancia, control de acceso restringido y un moderno sistema contra incendios.

Esta obra busca saldar una deuda histórica con el sector educativo en un punto estratégico de la ciudad de Panamá.

La obra forma parte de una deuda que arrastró por años el sistema educativo del país. ¡Terminada y puesta en funcionamiento, se espera formar a estudiantes con una mejor calidad de enseñanza.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que el proyecto tuvo retrasos. “Esto ha sido una lucha, no solo porque demoró mucho tiempo en construirse, sino porque aspiro que sea la última escuela en que contratistas y Meduca viven en el pulseo por la calidad”, expresó.