Â¡RevulÃº! "No cobrarÃ¡n becas del Ifarhu hasta que no estÃ©n vacunados"

Una funcionaria se enfrentó de "tú a tú" con residentes que expresaron su molestia ante la exigencia de las autoridades de estar vacunados contra el covid-19 para hacer efectivo el cobro de la beca del Ifarhu.

El incidente se registró en la Escuela de Mayo, región Ñokribo, ubicada en la Comarca Gnobé- buglé, pero se informó que en otros centros educativos se han registrado hechos similares.

"Este territorio es de nosotros", indica uno de los residentes, a lo que la funcionaria le contesta que: "Este territorio es de Panamá! "No, no. Es de Gnöbe, dice el hombre y ella responde: Es de pa-na-me-ños! No confunda, es de Panamá.

La mujer sustentó su tesis al decirle al preguntarle al hombre "¿de dónde viene la plata?", a lo que agrega: Viene de Pa-na-má".

En medio de la polémica, la funcionaria dejó en claro que solo se le pagarían las becas a quienes estuvieran inoculados contra el covid-19, acción que no aceptan

"Me está interrumpieron la gente que está formando fila para cobrar", dice la funcionaria, que no fue identificada y que fue perdiendo la calma.

"Forma tu fila para que cobren. Los demás, no sé qué van hacer, pero no van a cobrar, Se quedarán aquí y no le pagarán hasta que no se vacunen".

Tras el hecho y la reacción de los usuarios de las redes sociales, el Ifarhu pidió disculpas e indicó que el pago no estaba condicionado a estar vacunados.