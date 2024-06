Se acentúa preocupación por el tema del agua en Chitré

Chitré, capital de la provincia de Herrera, enfrenta desde la semana pasada una crisis significativa en el suministro de agua potable, que llegó a su nivel más preocupante con la paralización de la planta potabilizadora.

La suspensión temporal de operaciones en la planta potabilizadora Roberto Reyna se dio debido a la detección de turbiedad y trazas de parásitos en el agua cruda del río La Villa, principal fuente de abastecimiento de la ciudad.

Aunque para la noche del sábado el suministro se había recuperado en gran parte de Chitré, persiste el temor a una nueva paralización y aún más, a una contaminación que pueda poner en peligro la salud de la población.

Sin embargo, las autoridades fueron enfáticas en señalar que una vez reiniciada la producción de agua potable desde la potabilizadora de Chitré, el agua que se distribuye es apta para el consumo humano.

La situación motivó la visita del director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Ducreut, quien confirmó que se las investigaciones preliminares apuntan a que las fuertes lluvias recientes aumentaron la turbiedad del río, lo que dificulta el proceso de potabilización.

Además, hay sospechas de actividades agroindustriales aguas arriba que podrían estar contribuyendo a la contaminación del agua, por lo que el IDAAN anunció que se presentará una denuncia para que el Ministerio Público investigue estas actividades y determine si hay alguna infracción de las normativas ambientales.

El director regional de salud, Luis Pérez, junto a un equipo técnico de la entidad, visitó la potabilizadora para conocer las medidas de mitigación del riesgo que se implementaron, y verificar que la misma sea apta para el consumo de la población.

Indicó que los hospitales han recibido personas con cuadros gastrointestinales que no son atribuibles a la situación del agua, ya que no son masivos si no casos aislados propios de la época.

