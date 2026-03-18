Se prende vertedero municipal de Chepo

La noche de este martes y parte de la madrugada de hoy miércoles el cielo se iluminó, cuando cientos de toneladas de basura del vertedero municipal de Chepo ardían sin control, causando sosobra a los lugareños y poniendo en corredera a más de 40 unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de dos estaciones y la necesaria implementación de equipos especializados e insumos para lograr sofocar el incendio.

A eso de las 12 media noche, las más de 40 unidades del BCB de la Regional de Chepo y Panamá se mantenían en plena acción, tratando de controlar las llamas que consumían todo lo que encontraban a su paso en el vertedero municipal a cielo abierto, ubicado en el corregimiento de Chepo Cabecera.

A esa hora de la madrugada se había logrado confinar al 85 % el incendio, así lo dio a conocer a primeras horas el Teniente Coronel Julio Real Santander, Director del Cuartel de Bomberos de Chepo y quien estaba al mando de la operación en compañía del supervisor de Operaciones, teniente Norberto Ríos.

Real informó que para estas labores se utilizaron cinco tanqueros, 4 de estos de la zona regional de Chepo y uno de Panamá. Se conoció además que se utilizaron más de 60 tanques de líquido refrigerante F-500 y se usó una tina de 5 mil galones para mecanismo de succión.



Agregó que el humo tóxico que emana del lugar es altamente peligroso por lo que recomiendan alejarse lo más que se pueda del lugar para evitar inhalarlo y usar mascarillas mientras abandona el sitio. Importante señalar que muchas son las viviendas habitadas las que se encuentran a solo metros de este vertedero que ya se ha quedado chico desde hace años para la cantidad de desechos que allí se depositan.

Al momento se desconocen las causas que provocaron el incendio, por lo que se inician las investigaciones del caso que fue reportado mediante llamada telefónica a los camisas rojas en horas de la tarde de este martes ya aproximándose la noche.

Importante señalar que al parecer el clima abonó las condiciones para que el material allí vertido hiciera combustión, ya que en los últimos tres días al este de la capital la temperatura ha estado a sus máximos niveles por el fuerte sol que se ha registrado en la zona y las fuertes brisas lo que pudo haber abonado la situación.

Otros datos relevantes:

Luego del reporte del incendio, los bomberos despacharon a las 6:00 PM el primer carro de extinción de la estación central de Chepo hacia el vertedero municipal de Chepo.

El vertedero aún se mantiene incendiado.

Seis vehículos se han mantenido trabajando toda la noche. Se cuenta con el apoyo de un cisterna de Juan Díaz.

Un total de 50 unidades aproximadamente entre Exbure, SAMER, voluntarios, y entre otros han participado de la operación.

Estaciones como la de Chepo Centro, Cañita y Tanara han estado trabajando incansablemente durante casi 12 horas ininterrumpidas.

Se ha solicitado una retroexcavadora.

Se tiene contemplado para hoy en horas de la mañana solicitar vehículos tipo volquetes para verter tierra sobre los focos de incendio y erradicarlo totalmente.