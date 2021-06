Se silencia la voz de El Chorrillo; fallece Olga CÃ¡rdenas

La voz de una de las principales figuras del emblemático barrio de El Chorrillo se silenció la tarde de este domingo, Día del Padre. Olga Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Democrático (PRD) del circuito 8-7 falleció víctima de un paro cardiaco. Tenía 67 años.

Cárdenas se convirtió en el rostro y la voz que reclamaba mejoras para los residentes del barrio, donde después de mucho esfuerzo logró organizar el comedor Divino Niño donde los menores podían recibir alimentos, además de capacitación.

Y, es que Cárdenas sabía que los estudios eran importantes para el desarrollo de las personas. Era Licenciada en Trabajo Social con una maestría en Género y Desarrollo.

En una entrevista, la activista contó que le gustan grupos como "Los Beachers" cuando era joven, en los últimos años de su vida se inclinaba por la música de Samy y Sandra Sandoval.

Era militante del PRD desde hace más de 30 años y llegó a formar parte del grupo conocido como Batallones de la Dignidad, una fuerza popular creada en los tiempos que gobernaba en general Manuel Antonio Noriega, para defender al país de los norteamericanos.

En una entrevista en Nex, Cárdenas recordó los dolorosos momentos que vivió el país, pero principalmente su barrio: El Chorrillo, durante la invasión del ejército de Estados Unidos a Panamá, en el año 1989.

En esa entrevista, Cárdenas expresa su admiración hacia Noriega, pero también cuestionó la decisión del general de entregarse al ejército estadounidense días posteriores a la invasión.

Tra ocurrido este hecho histórico se convirtió en dirigente del grupo de los caídos del 20 de diciembre de 1989.

La particular forma de expresarse, genuina y auténtica, hicieron que Cárdenas fuera reconocida como la voz del barrio y la mujer luchadora, que con valentía para enfrentar, reclamar lo que consideraba justo para los chorrilleros.



Comedor para los niños

Durante esa entrevista, esta mujer sonrie al hablar del comedor creado para los chorrilleros y explica que los fondos para el mantenimiento provienen de una empresa privada y también del expresidente Ernesto Pérez Balladares.

Deja claro que no acepta dinero en efectivo, los apoyo llegan a través de cheques, cuyo dinero es utilizado para hacer el supermercado, y las mujeres del "Comité Femenino no tienen salario, pero se encargan de cocinar".

El comedor alimentó por década a los más pequeño chorrilleros. En el mismo lugar también jóvenes buscaban su ayuda para estudiar.



Quería ser representante

En una de sus tantas facetas, Cárdenas intentó ser representante del corregimiento de El Chorrillo, sin embargo no logró alcanzar los votos necesarios. Fue un momento en el que deseó abandonar El Chorrillo.



