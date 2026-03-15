Nacional - 15/3/26 - 11:51 AM

Sectores sin agua en Panamá Oeste por fallo en planta potabilizadora

Las áreas de Guadalupe, Barrio Colón, Balboa de La Chorrera están afectadas por la baja presión de agua.

 

Por: Redacción/ Crítica -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la Planta Potabilizadora Jaime Díaz Quintero, ubicada en el distrito de La Chorrera, se encuentra operando al 50% de su capacidad debido a una incidencia registrada en la bomba de toma de agua cruda.

La entidad indicó que esta situación afecta el suministro de agua potable en varios sectores de la provincia de Panamá Oeste.

En el distrito de La Chorrera, las áreas impactadas incluyen Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón y Balboa.

Mientras que en el distrito de Arraiján se reportan afectaciones en Juan D. Arosemena, Vista Alegre y Vacamonte.

El Idaan señaló que personal especializado se mantiene trabajando para solucionar la incidencia y restablecer la operación normal de la planta en el menor tiempo posible.

Ante esta situación, la institución pidió comprensión a los residentes de las comunidades afectadas mientras avanzan las labores técnicas.

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