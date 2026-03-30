Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán

La cifra de víctimas fatales subió. La persona que había quedado herida en la balacera en Ciudad Radial murió en una instalación médica, elevando a dos los fallecidos en el ataque donde también fue asesinado Jesús Alemán, excandidato a representante de Juan Díaz.

El hecho ocurrió la tarde del domingo 29 de marzo, en medio de la inauguración de una liga deportiva. En el lugar se desató el tiroteo que dejó, además, varios heridos con impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Hasta ahora no se ha confirmado el número exacto de afectados.

Alemán, de 52 años, falleció en el sitio. Era conocido en la comunidad por su participación en la política, su trabajo como oficial de boxeo profesional y su presencia en redes sociales. Horas antes del ataque, había promocionado la actividad deportiva donde ocurrió la tragedia.

Tras la balacera en Ciudad Radial, unidades de la Policía Nacional acordonaron el área, mientras el Ministerio Público mantiene las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. De momento, no se han dado detalles sobre los responsables ni el móvil de este hecho violento.

En un video grabado 21 horas antes de su muerte, el político afirmó que había tenido un sueño, del cual no quería despertar.



FAMILIA PIDE A LAS AUTORIDADES



Por su parte, la familia de Jesús Antonio Alemán, agradeció las muestras de solidaridad, respeto y acompañamiento recibidas tras su fallecimiento. Indicaron que cada mensaje refleja el cariño y reconocimiento hacia su vida y su vínculo con la comunidad de Juan Díaz.