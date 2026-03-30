Nacional - 30/3/26 - 08:30 AM

Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán

Se confirmó que entre 7 y 8 personas resultaron heridas cuando dos gatilleros llegaron a la cancha y soltaron plomo.

 

Por: Redacción / Crítica -

La cifra de víctimas fatales subió. La persona que había quedado herida en la balacera en Ciudad Radial murió en una instalación médica, elevando a dos los fallecidos en el ataque donde también fue asesinado Jesús Alemán, excandidato a representante de Juan Díaz.

El hecho ocurrió la tarde del domingo 29 de marzo, en medio de la inauguración de una liga deportiva. En el lugar se desató el tiroteo que dejó, además, varios heridos con impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Hasta ahora no se ha confirmado el número exacto de afectados.

Alemán, de 52 años, falleció en el sitio. Era conocido en la comunidad por su participación en la política, su trabajo como oficial de boxeo profesional y su presencia en redes sociales. Horas antes del ataque, había promocionado la actividad deportiva donde ocurrió la tragedia.

Tras la balacera en Ciudad Radial, unidades de la Policía Nacional acordonaron el área, mientras el Ministerio Público mantiene las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. De momento, no se han dado detalles sobre los responsables ni el móvil de este hecho violento.

En un video grabado 21 horas antes de su muerte, el político afirmó que había tenido un sueño, del cual no quería despertar. 

FAMILIA PIDE A LAS AUTORIDADES

Por su parte, la familia de Jesús Antonio Alemán, agradeció las muestras de solidaridad, respeto y acompañamiento recibidas tras su fallecimiento. Indicaron que cada mensaje refleja el cariño y reconocimiento hacia su vida y su vínculo con la comunidad de Juan Díaz.

Señalaron que “Shark” era un líder comunitario cercano, carismático y de gran corazón. Amigo, padre y siempre presente, dedicó su tiempo a apoyar a vecinos, jóvenes y distintas iniciativas sociales. Su aspiración como candidato a representante, explicaron, nacía de ese compromiso real con su gente.

Destacaron además su vínculo con el boxeo, disciplina en la que se desempeñaba como juez, y donde también encontraba una forma de aportar. Recordaron su frase “Estamos en la positiva”, como una manera de enfrentar la vida que lo caracterizaba.

La familia indicó que su fallecimiento ocurrió mientras ayudaba a otras personas, en línea con lo que siempre fue.

También extendieron deseos de pronta recuperación a los heridos en el incidente, donde otras personas resultaron afectadas. A su vez, hicieron un llamado a manejar la información con responsabilidad y respeto.

Finalmente, solicitaron a las autoridades el esclarecimiento de lo ocurrido y la aplicación de la justicia correspondiente.

Te puede interesar

Dolor internacional: Panamá lamenta accidente de helicóptero

Dolor internacional: Panamá lamenta accidente de helicóptero

 Marzo 30, 2026
Vecinos viven con miedo tras incendio de galera en Río Abajo; temen colapso

Vecinos viven con miedo tras incendio de galera en Río Abajo; temen colapso

 Marzo 30, 2026
Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán

Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán

Marzo 30, 2026
Tranque en Chanis y Campo Limbergth preocupa a residentes

Tranque en Chanis y Campo Limbergth preocupa a residentes

 Marzo 30, 2026
Mulino rescata e inaugura la Escuela República de Venezuela

Mulino rescata e inaugura la Escuela República de Venezuela

 Marzo 30, 2026
 
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar
Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua
Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal
Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco

Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco