Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán
Se confirmó que entre 7 y 8 personas resultaron heridas cuando dos gatilleros llegaron a la cancha y soltaron plomo.
Por: Redacción / Crítica -
La cifra de víctimas fatales subió. La persona que había quedado herida en la balacera en Ciudad Radial murió en una instalación médica, elevando a dos los fallecidos en el ataque donde también fue asesinado Jesús Alemán, excandidato a representante de Juan Díaz.
El hecho ocurrió la tarde del domingo 29 de marzo, en medio de la inauguración de una liga deportiva. En el lugar se desató el tiroteo que dejó, además, varios heridos con impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Hasta ahora no se ha confirmado el número exacto de afectados.
Alemán, de 52 años, falleció en el sitio. Era conocido en la comunidad por su participación en la política, su trabajo como oficial de boxeo profesional y su presencia en redes sociales. Horas antes del ataque, había promocionado la actividad deportiva donde ocurrió la tragedia.
Tras la balacera en Ciudad Radial, unidades de la Policía Nacional acordonaron el área, mientras el Ministerio Público mantiene las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. De momento, no se han dado detalles sobre los responsables ni el móvil de este hecho violento.
En un video grabado 21 horas antes de su muerte, el político afirmó que había tenido un sueño, del cual no quería despertar.
FAMILIA PIDE A LAS AUTORIDADES
Por su parte, la familia de Jesús Antonio Alemán, agradeció las muestras de solidaridad, respeto y acompañamiento recibidas tras su fallecimiento. Indicaron que cada mensaje refleja el cariño y reconocimiento hacia su vida y su vínculo con la comunidad de Juan Díaz.
Señalaron que “Shark” era un líder comunitario cercano, carismático y de gran corazón. Amigo, padre y siempre presente, dedicó su tiempo a apoyar a vecinos, jóvenes y distintas iniciativas sociales. Su aspiración como candidato a representante, explicaron, nacía de ese compromiso real con su gente.
Destacaron además su vínculo con el boxeo, disciplina en la que se desempeñaba como juez, y donde también encontraba una forma de aportar. Recordaron su frase “Estamos en la positiva”, como una manera de enfrentar la vida que lo caracterizaba.
La familia indicó que su fallecimiento ocurrió mientras ayudaba a otras personas, en línea con lo que siempre fue.
También extendieron deseos de pronta recuperación a los heridos en el incidente, donde otras personas resultaron afectadas. A su vez, hicieron un llamado a manejar la información con responsabilidad y respeto.
Finalmente, solicitaron a las autoridades el esclarecimiento de lo ocurrido y la aplicación de la justicia correspondiente.
Te puede interesar
Dolor internacional: Panamá lamenta accidente de helicópteroMarzo 30, 2026
Tranque en Chanis y Campo Limbergth preocupa a residentesMarzo 30, 2026
Mulino rescata e inaugura la Escuela República de VenezuelaMarzo 30, 2026
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Critica Panamá (@criticapa02)Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Critica Panamá (@criticapa02)Ver esta publicación en Instagram
Contenido Patrocinado
EDICIÓN IMPRESA
Más LeídasUtilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí". x