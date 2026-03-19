Senniaf negó embarazos de niñas de 8 y 9 años en los albergues

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) negó escándalo por niñas embarazadas en los albergues.

La alerta se da luego de que la diputada Alexandra Brenes asegurara que durante las inspecciones realizadas se detectaran embarazos de niñas de 8 y 9 años. Indicó que en un solo albergue se reportó a 12 menores (mayoritariamente de la comarca) en esta condición.

“Lamentamos que se haya difundido información incorrecta sobre este tema tan sensible”, señaló la entidad ayer en el comunicado de prensa.

Informaron que la directora de la entidad, Lilibeth Cárdenas, realizó una visita al Hogar María Guadalupe con el objetivo de verificar de manera directa la situación relacionada con la atención que se brinda a adolescentes embarazadas y madres.

Y de acuerdo con cifras de la Dirección de Articulación para la Protección Infantil (DAPI), “no se registra en ninguno de los 6 centros destinados a la atención de madres adolescentes y adolescentes embarazadas la presencia de niñas de 8 ni 9 años de edad en estado de embarazo, como ha circulado de manera errónea.

Además, informó que próximamente se reactivarán las jornadas de supervisión en los albergues, en caso de detectarse cualquier caso en el que una menor haya resultado embarazada dentro de un centro.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, solicitó al Senniaf un informe detallado de esta situación, “en el menor tiempo posible”.