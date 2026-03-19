Nacional - 19/3/26 - 12:00 AM

Senniaf negó embarazos de niñas de 8 y 9 años en los albergues

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) negó escándalo por niñas embarazadas en los albergues.

La alerta se da luego de que la diputada Alexandra Brenes asegurara que durante las inspecciones realizadas se detectaran embarazos de niñas de 8 y 9 años. Indicó que en un solo albergue se reportó a 12 menores (mayoritariamente de la comarca) en esta condición.

“Lamentamos que se haya difundido información incorrecta sobre este tema tan sensible”, señaló la entidad ayer en el comunicado de prensa.

Informaron que la directora de la entidad, Lilibeth Cárdenas, realizó una visita al Hogar María Guadalupe con el objetivo de verificar de manera directa la situación relacionada con la atención que se brinda a adolescentes embarazadas y madres.

Y de acuerdo con cifras de la Dirección de Articulación para la Protección Infantil (DAPI), “no se registra en ninguno de los 6 centros destinados a la atención de madres adolescentes y adolescentes embarazadas la presencia de niñas de 8 ni 9 años de edad en estado de embarazo, como ha circulado de manera errónea.

Además, informó que próximamente se reactivarán las jornadas de supervisión en los albergues, en caso de detectarse cualquier caso en el que una menor haya resultado embarazada dentro de un centro.

Te puede interesar

Panamá canta fuerte: artistas locales prenden la nueva canción del Mundial

Panamá canta fuerte: artistas locales prenden la nueva canción del Mundial

 Marzo 18, 2026
Panamá y Costa Rica sellan alianza para un tren que conectará Centroamérica

Panamá y Costa Rica sellan alianza para un tren que conectará Centroamérica

 Marzo 18, 2026
Costa Rica anuncia el cierre de su embajada en Cuba; todo será desde Panamá

Costa Rica anuncia el cierre de su embajada en Cuba; todo será desde Panamá

 Marzo 18, 2026
¡Se dispara la gasolina! Prepare el bolsillo.

¡Se dispara la gasolina! Prepare el bolsillo.

Marzo 18, 2026
La Chorrera: Villa Unida sin agua y las familias exigen una solución permanente

La Chorrera: Villa Unida sin agua y las familias exigen una solución permanente

 Marzo 18, 2026

En tanto, la ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, solicitó al Senniaf un informe detallado de esta situación, “en el menor tiempo posible”.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera

¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera
Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022