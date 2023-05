¡Señor, No, Señor!

El comisionado de la DIJ utilizado como perito por la Fiscalía aceptó ayer que no verificó nada sobre libros de contabilidad, declaraciones de rentas, pacto social y estados financieros de las empresas mencionadas en el caso New Business.

Abrego: no hay delito precedente

El abogado de la firma Morgan y Morgan, Rodolfo Palma le preguntó al perito Eliseo Abrego si "como experto en blanqueo de capitales en 24 años de experiencia, en la División de Blanqueo de Capitales de la DIJ. Le pregunto si en este tipo de delitos, es necesario acreditar el delito previo o precedente? Si o No? La respuesta fue: ¡eh, Sí es necesario!

Fue una jornada para el olvido para el fiscal Emeldo Márquez, porque el perito en el que fundamenta en parte su caso, dejó al descubierto que hubo una investigación muy pobre.

Cuando el abogado Alfredo Vallarino,le mencionó a Abrego una por una de las sociedades involucradas en su peritaje de 182 páginas y le preguntó si aparecía en algo Ricardo Martinelli, la respuesta eran todos: ¡No, No, No, No...!

Perito inventa ley que no existe

Para colmo, el perito en su informe a la Fiscalía hizo referencia al incumplimiento de la ley 38 del 31 de julio de 2002 sobre temas de Mercado de Valores, pero ¡sorpresa! Esa ley no existe.

El perito demostró su deficiencia en la elaboración del informe que sirvió de prueba para el caso New Business. Ante más de 10 abogados que lo interrogaron, Ábrego no pudo demostrar que utilizó las mejores técnicas a la hora que realizó su informe de auditoría y que en la elaboración se concentró básicamente en seguir directrices de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada.

Alfredo Vallarino, abogado defensor de Ricardo Martinelli en el caso New Business, manifestó que la comparecencia del perito ha sido un “desastre” para la Fiscalía, algo que como abogados defensores ellos anticiparon.

“Aquí tenemos un supuesto perito que ha venido a decir que él no comprobó un solo libro, un solo libro contable, un solo libro societario, no verificó jamás una información dentro de ninguna empresa y que basó su informe básicamente en dos cosas, en lo que le dijo la Fiscalía y en la información que la Fiscalía recabó de un testigo protegido”, afirmó.

Fondos de Martinelli eran lícitos

Vallarino agregó que ha quedado claro que Ricardo Martinelli hizo su inversión de sus dineros personales, los cuales tenía desde antes de ser presidente de la República. Todos esos fondos fueron a parar a un solo lugar, la fundación Roadelag, la cual pertenecía a la familia Arias, dueños anteriores de Grupo Epasa.

Estos dineros llegaron a la familia Arias, en una transacción lícita.

El testigo explicó que, al momento de hacer su peritaje, la Fiscalía Contra La Delincuencia Organizada no presentó ningún fallo del Tribunal de Cuentas sobre algún tipo de lesión patrimonial por parte de algunas de estas empresas contra el Estado panameño.

Frente al caso de la empresa Transcaribe Trading (TCT), Ábrego tuvo que reconocer que nunca verificó en los diversos bancos del país las cuentas bancarias de esta compañía.

Por su parte, el abogado Luis Eduardo Camacho González, indicó que los recursos que Martinelli invirtió para la compra de Epasa están documentados en su declaración que rindió ante la Contraloría General de la República.

Manifestó que este proceso y otros tienen como único fin tratar de inhabilitar políticamente a Martinelli, quien es el virtual ganador, con un voto fuerte y sólido.

