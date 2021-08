Sidney SittÃ³n: 'Caso de Ricardo Martinelli es el Ãºnico en PanamÃ¡ sin imputaciÃ³n'

El abogado Sidney Sittón, miembro de la defensa de Ricardo Martinelli, recalcó este viernes que en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos no puede haber una sentencia contra el expresidente porque nunca hubo imputación.

Sittón destacó que toda persona tiene derecho a recibir una imputación y es obligación del Estado ponerla en conocimiento de los hechos jurídicamente relevantes.

"Tiene que ser un fallo congruente con la imputación, con los hechos de la acusación y eso desemboca en un pronunciamiento o en una sentencia. Como no hubo imputación, no se conocieron esos hechos, no puede existir una sentencia contra Ricardo Martinelli, que conforme a la ley sea congruente", explicó el abogado.

Las aclaraciones de Sittón se dan tras una publicación del diario La Prensa titulada: "El fallo de la discordia y la imputación consumada", en la que mencionan que el magistrado Cecilio Cedalise es el ponente de un fallo que resuelve un recurso de la defensa de Martinelli, relacionado al tema de la imputación.

En esta línea, Sittón evitó brindar mayores detalles aunque puntualizó que apenas se trata de un proyecto en la Corte Suprema de Justicia, a propósito de una acción de inconstitucionalidad.

"Eso naturalmente en cualquier país motivaría una investigación, porque se está plasmando información de algo que no existe y está en fase de discusión", precisó.

Sittón resaltó que, bajo el parámetro de los fallos y proyectos, los criterios no deben darse a conocer hasta que sean oficiales.

Agregó que la Corte Suprema de Justicia debe tomar una postura al respecto.

"El único caso en Panamá, y en el mundo entero, que no ha recibido imputación es el de Ricardo Martinelli", precisó.