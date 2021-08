En audiencia de pinchazos siguen leyendo y leyendo

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli, en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, aseguró que está preparada para desvirtuar el débil caudal probatorio presentado hasta ahora por el Ministerio Público (MP), en el segundo juicio oral.

Actualmente, el juicio se encuentra en la lectura del tercer cuadernillo y se estima que se termine con esto entre los próximos 40 y 50 días hábiles, aseguró Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP).

Publicidad

Vallarino calificó de “engorroso” este tema, ya que se tiene que leer más de 3,500 fojas, algo que se espera sea un proceso bastante largo.

“Allí vamos a seguir, leyendo documentos en inglés, en israelí, sin cadena de custodia, que se van a volver repetitivos y exactamente después de 100 días gastados, en dos días se va a caer todo esto cuando ya la gente sepa exactamente de dónde sale esto".

Enfatizó que no hay ninguna prueba que vincule a Ricardo Martinelli con hecho ilícito alguno, algo que ha quedado demostrado por los testimonios de los testigos de la Fiscalía.

"Todos los testigos que han presentado no han vinculado a Ricardo Martinelli en este ilícito. Hay vídeos y grabaciones que constatan que el testigo protegido y el perito del Instituto de Medicina Legal no han implicado a Martinelli y se ha confirmado que hay pruebas, sellos y documentos alterados y que además no cumplieron con la cadena de custodia", reiteró.

El defensor indicó que se han presentado múltiples objeciones en la lectura de estos cuadernillos, ya que por ejemplo hay hojas que no cuentan con el sello del Instituto de Medicina Legal y se han presentado copias y no documentos originales, sin firma de los peritos.

Añadió que hay que dejar claro que la prueba número 46 (los siete cuadernillos), en el volcado de la misma no participó la defensa del exgobernante.

Luego de que se culmine con la lectura de los siete cuadernillos, la Fiscalía debe continuar con la presentación de sus testigos, por lo que se estima que este juicio pueda durar unos tres meses o más.