Nacional - 16/3/26 - 04:07 PM

¡Sigue la vaina! PPC acusa al Estado de afectar la inversión extranjera

La compañía indicó que el Estado panameño no presentó su respuesta dentro del plazo original en el arbitraje internacional

 

Por: Redacción / Crítica -

La empresa Panama Ports Company (PPC) emitió este lunes un comunicado en el que asegura que Panamá continúa deteriorando su confiabilidad como destino de inversión extranjera, semanas después de la ocupación de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

La compañía indicó que el Estado panameño no presentó su respuesta dentro del plazo original en el arbitraje internacional que mantiene con la empresa ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo vencimiento era el 13 de marzo de 2026

Según PPC, el Gobierno solicitó una extensión argumentando que aún no contaba con abogados contratados ni con un plan definido para atender el proceso.

PPC sostiene que la controversia se originó tras lo que califica como una “toma indebida” de las terminales portuarias, acompañada de allanamientos y confiscación de instalaciones. 

La empresa afirma que estas acciones interrumpieron operaciones portuarias y afectaron a proveedores, incluidos negocios panameños que prestaban servicios dentro de los puertos.

En el comunicado también se señala que el Estado retuvo documentos corporativos, computadoras y archivos de la compañía. 

De acuerdo con PPC, estos materiales fueron retirados tanto de las terminales portuarias como de un depósito privado de documentos durante operativos realizados con presencia de fuerzas de seguridad.

La empresa asegura que no ha podido acceder a su propia documentación, y que las autoridades le indicaron que solicite la devolución de esos materiales dentro del mismo arbitraje internacional que se encuentra en trámite.

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Finalmente, PPC afirmó que las acciones del Estado han causado daños a la empresa y a sus inversionistas, mientras reiteró que mantiene reservados todos sus derechos y recursos legales dentro del proceso arbitral.

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