Tecnología de poda mecanizada refuerza el mantenimiento de la red eléctrica

Naturgy incorporó equipos de poda mecanizada para fortalecer las labores de mantenimiento del arbolado cercano a los tendidos eléctricos. Esta tecnología busca mejorar la eficiencia en los trabajos preventivos dentro de la red.

Estos equipos permiten realizar intervenciones a más de 20 metros de altura y operar en zonas donde el acceso suele ser más complejo, lo que amplía la cobertura de las labores de mantenimiento.

Desde julio de 2025, cuando comenzó a operar la primera unidad mecanizada en el país, se han reemplazado alrededor de 7,000 horas-hombre de trabajo en comparación con los métodos tradicionales de poda.

