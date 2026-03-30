Nacional - 30/3/26 - 01:05 PM

Tecnología de poda mecanizada refuerza el mantenimiento de la red eléctrica

Estos equipos permiten realizar intervenciones a más de 20 metros de altura y operar en zonas donde el acceso suele ser más complejo

 

Por: Redacción / Crítica -

Naturgy incorporó equipos de poda mecanizada para fortalecer las labores de mantenimiento del arbolado cercano a los tendidos eléctricos. Esta tecnología busca mejorar la eficiencia en los trabajos preventivos dentro de la red.

Estos equipos permiten realizar intervenciones a más de 20 metros de altura y operar en zonas donde el acceso suele ser más complejo, lo que amplía la cobertura de las labores de mantenimiento.

Desde julio de 2025, cuando comenzó a operar la primera unidad mecanizada en el país, se han reemplazado alrededor de 7,000 horas-hombre de trabajo en comparación con los métodos tradicionales de poda.

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