Trabajadores de AAUD continúan paro por temor a ser desplazados

Los trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) se encuentran en el segundo día de paro laboral, manifestándose en contra del presunto desplazamiento del personal hacia la base de Pacora y la posible privatización de servicios de recolección.

Dirigentes sindicales reunidos en la base de Curundú anunciaron que no realizarán sus labores hasta que se reorganice la asignación de personal para el servicio de recolección en Panamá Este.

Argumentan que la dirección de la AAUD ha ordenado trasladar al personal de aseo a la base de Pacora, con el fin de dar paso a una empresa privada que asumirá dicha responsabilidad con su propio equipo y personal.

"Nos quieren desplazar por una empresa privada, cuando nosotros hemos cumplido con el servicio de recolección en la ciudad capital, incluso durante la pandemia, a pesar de las limitaciones en camiones, uniformes y equipos", resaltó Jorge Luis Peña, vocero de los trabajadores.

“Estamos dispuestos a trabajar junto con la empresa privada, como lo hemos venido haciendo desde hace meses”, destacó.

Peña y sus compañeros indicaron que la paralización continuará hasta obtener una respuesta positiva por parte de la administración de la AAUD, ya que, a pesar de reunirse previamente, no hubo consenso.

Por su parte, la AAUD emitió un comunicado de prensa afirmando que no ha privatizado ningún servicio ni tiene intención de destituir personal debido a la ejecución de contratos con empresas privadas para la recolección de basura.

Respecto al temor de los colaboradores relacionado con la contratación de personal en las zonas 1, 2 y 3, explicaron que estas contrataciones fueron realizadas por empresas contratistas independientes de la AAUD. Sin embargo, aseguraron que supervisarán estos contratos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las compañías contratistas.

