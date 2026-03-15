Transportistas colegiales protestan por piratería en Santiago

Representantes de varias organizaciones de transporte colegial en la ciudad de Santiago realizaron una protesta pacífica mediante una caravana que se dirigió hasta las oficinas de la Dirección Regional de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el objetivo de exigir acciones firmes contra el transporte pirata que, aseguran, pone en riesgo el servicio que brindan a la comunidad.

Edwin Ortega, vocero de los transportistas colegiales, manifestó su preocupación por el aumento de personas que ofrecen el traslado de estudiantes sin contar con los permisos ni las regulaciones establecidas por la ley, situación que, según indicaron, afecta la seguridad de los estudiantes y la estabilidad del sector.

Raúl De León, representante de la Unión de Colegiales Veragüenses, explicó que en la provincia se ha registrado una creciente proliferación de transporte ilegal dedicado al traslado de estudiantes.

Señaló que durante la protesta entregaron un documento a las autoridades solicitando la intervención inmediata para frenar esta práctica.

“Estamos pidiendo que se actúe conforme a las leyes del país y que se sancione a quienes están realizando funciones de transporte colegial sin la debida autorización”, expresó De León.

Por su parte, el director regional de la ATTT en Veraguas, Juan Manuel Guevara, indicó que la entidad tomará medidas ante la denuncia presentada por los transportistas.

Guevara adelantó que se estarán realizando operativos para detectar y sancionar a quienes estén prestando el servicio de transporte colegial de manera ilegal, reiterando que estas prácticas constituyen una violación a las normas vigentes.

Los transportistas colegiales esperan que las autoridades refuercen los controles para garantizar un servicio seguro y regulado para los estudiantes de la provincia.