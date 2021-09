Tribunal de Cuentas ordena cautelar bienes a empresa de Daniel Lopera

El Tribunal de Cuentas de Panamá ordenó la cautelación de “bienes inmuebles y aeronaves” a nombre de Éxito Network S.A., empresa a nombre de Daniel Lopera de la Torre, dirigente del Movimiento Independiente (Movin).

De acuerdo con el medio digital "Asiestanlascosas" la cuantelación de bienes contra Lopera se dio a través de la resolución 23-2021 del 1 de julio de 2021.

La cautelación de bienes se da por lesión patrimonial al Estado por incumplimiento de contrato para la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para la Secretaría Nacional de Ciencia tecnología e Innovación (Senacyt) porla suma de $240 mil, pero la afectación al Estado fue por la suma de 120 mil dólares.

Igualmente, el Tribunal de Cuentas accedió a la petición de llamar a juicio a la empresa Exito Network S.A.,vinculada a Lopera. Sin embargo, se desconoce si dicha empresa apeló la decisión tomada por el Tribunal

En la resolución, el Tribunal de Cuentas determinó que la Senacyt) pagó la totalidad del contrato a Éxito Network, S.A., a pesar de que según los hallazgos de la auditoría no se cumplió con el objetivo del mismo, señalando que no se instaló la planta de tratamiento de aguas residuales. También se indicó que no se culminó los trabajos en el tiempo pactado, produciendo una presunta afectación económica al Estado.